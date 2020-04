Coronavirus : les étudiants bretons inégaux face aux examens en ligne

En Bretagne, les universités ont décidé de mettre en place des examens en ligne au second semestre, ne pouvant pas rouvrir à l'issue du confinement. C'est le cas notamment de l'université Bretagne Sud (UBS), l'université Bretagne Occidentale (UBO) et Rennes 2.

L'Unef du Morbihan déplore cette décision. Le syndicat étudiant demandait l'annulation des partiels pour ne pas désavantager les étudiants n'ayant pas accès à un ordinateur ou à une connexion internet. "Le président de l'UBS passe outre les revendications que nous avons portées au nom de 383 étudiant·e·s", écrit le syndicat dans un communiqué. Le président de l'Unef 56, Aurélien Alézina, ajoute : "La présidence de l'université ne prend pas de décision quant aux modalités des examens, elle laisse le soin à chaque professeur de le faire. Elle se décharge de toute responsabilité."

Des devoirs à la maison sans temps limité

Plusieurs universités ont pourtant fourni des clés 4G et des ordinateurs pour certains étudiants. "Ce ne sont pas des envois à quelques centaines d'étudiants qui vont régler le problème des 10.000 étudiants de l'UBS", poursuit le syndicat morbihannais dans son communiqué. A l'UBS, les premiers partiels devraient se tenir à partir du 18 mai prochain. "Nous n'avons aucune information sur les examens, ni sur les rattrapages. La demande officielle de l'université, c'est qu'on le sache au moins deux semaines avant", lance Aurélien Alézina.

A Rennes 2, les examens se font également en ligne, mais sous forme de devoir maison sans temps limité. "Des devoirs à faire du 20 avril au 20 mai pour que ceux qui n'ont pas facilement accès au numérique ne soient pas laissés de côté", indique Clément Gautier, le président de Solidaires. Initialement, le syndicat étudiant avait proposé un report des notes du premier semestre pour valider le second. "Nous n'avons pas été entendus, donc le devoir maison était le plus adapté pour tout le monde. C'est un compromis", admet-il.

Une session dérogatoire en présentiel à l'UBO

A Brest, l'UBO maintient les partiels en ligne, à l'instar de l'UBS. Mais une solution est proposée pour les étudiants déconnectés : il s'agit d'une session dérogatoire en présentiel en juin. Même chose pour les rattrapages, mais en août.

"Pour l'instant, on prépare et on maintient cette possibilité. Cela peut encore changer avec les annonces du Gouvernement donc on pourrait réfléchir pour le faire en septembre si ce n'est pas possible avant l'été", indique Abdeslam Mamoune, le vice-président à la vie universitaire de l'UBO. L'université évalue pour l'instant le nombre d'étudiants qui pourraient profiter de cette mesure dérogatoire.