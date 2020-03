Coronavirus et confinement : les examens à la fac Paul-Valéry de Montpellier auront sans doute lieu à distance

Depuis le début du confinement et la fermeture de tous les établissements scolaires, l'université Paul-Valéry Montpellier III a mis en place un plan de continuité pédagogique et administrative. Toutes les tâches possibles sont réalisées en télétravail et en visioconférence par les personnels administratifs, techniques et les enseignants chercheurs.

Des centaines de cours sur la plateforme numérique

Les étudiants ont accès à des cours et des ressources pédagogiques en ligne. À ce jour, plus d’un millier de cours ont enrichi la plateforme de l’université, avec tutoriels et interfaces pour faciliter la prise en main de l’outil numérique par chacun.

À ces ressources s’ajoutent les visioconférences et autres dispositifs de dialogues en ligne qu’alimentent les enseignants-chercheurs pour ne pas laisser les étudiants dans l’isolement. Un seul objectif : accompagner les étudiants et les aider à compléter leur formation alors que l’université est physiquement inaccessible.

Les étudiants sont également informés des évolutions de la situation et des décisions prises par mails, SMS, sur le site de l’université, sur les réseaux sociaux.

La fac prépare l'organisation des examens à distance

Et compte tenu de la prolongation du confinement annoncé la semaine dernière, la fac Paul-Valéry commence à s'organiser pour faire passer les examens du deuxième semestre à distance.

"Notre objectif global est de travailler à la mise en place des examens en distanciel, pour éviter si possible le report de ces épreuves en septembre, ce qui alourdirait le calendrier des étudiants, des enseignants et des personnels et rendrait difficile la prochaine rentrée" explique le président de l'université Patrick Gilli.

Rappelons que la fac Paul-Valéry avait déjà été obligée d'organiser une partie des examens à distance en 2018 lorsque le campus était bloqué pendant plusieurs semaines.

L'université précise aussi qu'elle a contacté tous les étudiants en situation précaire, n'ayant pas exemple pas d'ordinateur ou de connexion internet "Nous avons bon espoir de trouver les solutions pour le plus grand nombre d’entre eux."

À l’instar des autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche, l’université Paul-Valéry a donné 250 masques et des kits de protection au CHU de Montpellier, 60 masques et kits distribués à l’association Perce-Neige et à l’EHPAD Foyer Montpellieret ou encore 1.000 sacs à l’association humanitaire de Montpellier et des kits de protection à la Protection civile 34.