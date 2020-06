Coronavirus : les gendarmes contrôlent les collégiens de Rougemont-le-Château

7h45, les bus de ramassage scolaire arrivent sur le parking du collège Michel Colucci. Ils sont accueillis par 6 gendarmes. Leur objectif: traquer les entorses à la distanciation et au port du masque.

Pour autant, les collégiens semblent avoir bien avoir adopté les bons réflexes. "Je mets toujours mon masque. Je fais toujours attention pour éviter de transmettre le virus aux autres" explique un élève de quatrième. "Je ne m'approche pas de n'importe qui. Et le masque, je le mets dès que je sors", renchérit l'une de ses camarades. Si bien que les gendarmes n'ont quasiment pas eu besoin d'intervenir. "Exceptée une élève, tout le monde était équipé. Ils ont bien compris l'importance des gestes barrière", se réjouit le lieutenant Sandrine Zintz, qui participait à l'opération.

Les consignes également bien respectées au collège

Même constat du côté de la principale, Corine Monchatre. Depuis la réouverture partielle il y a trois semaines, les consignes sont généralement bien respectées: "Ils le font d’eux-mêmes. D’ailleurs, j’ai beaucoup d’enseignants qui me disent que lorsqu’ils oublient de nettoyer après avoir touché l'interrupteur, les élèves eux-mêmes disent "Madame, vous avez oublié de désinfecter”. Donc, il n'y a pas de souci pour ceux qui sont déjà là depuis l’ouverture partielle, il y a 3 semaines. C’est plus compliqué pour les plus vieux, ceux de troisième. Ils sont plus retors mais c'est normal, c'est l'âge !".

Néanmoins, la principale veille au grain pour éviter tout relâchement: "Ils respectent bien mais de toute façon, ils n’ont pas le choix. Ils nous connaissent et ce sont des choses sur lesquelles on ne négocie pas", affirme-t-elle.

Maintenant, il ne reste moins de deux semaines avant les vacances. Les 175 élèves qui sont revenus auront cours jusqu'au dernier jour.