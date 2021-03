Coronavirus : les lycéens de Dordogne peuvent se faire dépister dans leurs établissements

A partir de ce mardi 2 mars, les tests PCR arrivent dans les lycées de Dordogne. Une campagne de dépistage est organisée en Périgord mais aussi en Charente et dans la Creuse sur la base du volontariat.

Des tests PCR sont proposés dans les 24 lycées de Dordogne à partir de ce mardi 2 mars. Cette campagne de tests renforcés a été décidée par la région, la Préfecture, l'académie et l'Agence régionale de santé. Elle est prévue également en Charente et dans la Creuse. Les trois départements ont été choisis "sur la base d'indicateurs de circulation du virus avant les vacances scolaires".

des tests réalisés sur la base du volontariat et après autorisation des parents

Les lycéens d'établissement général, technologique, professionnel et agricole sont invités sur la base du volontariat à passer ces tests PCR. Cela concernerait au maximum 10.454 élèves dans 24 établissements de Dordogne. En plus de la bonne volonté de l'élève, les parents doivent également signer une autorisation.

Les personnels pourront également se faire dépister

Les prélèvements nasopharyngés sont réalisés par les équipes d'infirmières scolaires de l'Education nationale, des personnels de la protection civile et des étudiants en médecine. Le dépistage se décompose en deux phases : une première vague par test antigéniques suivie deux semaines plus tard par un second test dans un cadre établi par l'ARS. Les personnels des lycées qui le souhaitent pourront également se faire dépister.