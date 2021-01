Coronavirus : "Les lycéens ont toujours des projets d'avenir malgré les incertitudes"

En pleine période des vœux d'orientation, les lycéens se disent plus angoissés qu'avant à cause la crise sanitaire, mais ils ne renoncent pas à leurs projets selon la psychologue de l'Education nationale et conseillère d'orientation amiénoise Sophie Beaujouan sur France Bleu Picardie.

L'orientation est toujours la priorité des lycéens malgré la crise sanitaire, alors qu'ils doivent déposer en ce moment leurs vœux de spécialités et leurs voeux post-bac sur la plateforme Parcoursup. Une période cruciale et stressante, surtout avec les incertitudes et les chamboulements de l'épidémie de Covid-19. Notamment sur l'examen du baccalauréat. Un stress dont est témoi Sophie Beaujouan, psychologue de l'Education nationale et conseillère d'orientation au Centre d'information et d'orientation d'Amiens Nord.