Coronavirus : comment les mesures se mettent en place en Indre-et-Loire ?

Les mesures se multiplient pour stopper l'épidémie de coronavirus. Les écoles ferment lundi 16 mars, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits, il est fortement conseillé de ne plus rendre visite à nos aînés... et l'Indre-et-Loire s'adapte et applique toutes ces mesures.

Alors que l'épidémie de coronavirus continue à s'étendre en France, Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi 12 mars des mesures drastiques comme la fermeture des écoles dès ce lundi 16 mars. L'Indre-et-Loire s'adapte dans de nombreux domaines pour ralentir la propagation du virus covid-19. Tout rassemblement de plus de 100 personnes est désormais interdit, sauf dérogation pour continuité de la vie quotidienne prise par arrêté à la préfecture. Cela concerne par exemple la présence de plus de 100 personnes dans les transports en commun ou les commerces d'alimentation Il y aura aussi d'autres dérogations possibles comme les mariages ou enterrements, mais cela doit rester exceptionnel, François Chazot directeur de cabinet de la préfète d'Indre-et-Loire.La ville de Tours a annoncé ce vendredi 13 mars une liste de mesures qui touchent les écoles, les crèches, les piscines, les gymnases, et les bureaux de vote de la ville. D'abord, la fermeture dès ce samedi 14 mars de toutes les piscines de la ville et de la patinoire. Les gymnases, eux, restent ouverts notamment pour permettre les entraînements des clubs qui le souhaitent, à condition qu'ils n'accueillent pas plus de 100 personnes. Puis lundi 16 mars, les 58 écoles et les 18 crèches de la ville seront fermées. Elles accueillent en temps normal 9400 élèves et 700 enfants.

Ecoles fermées : comment garder les enfants ?

Les écoles et les crèches de la ville de Tours fermées, sauf pour les enfants des personnels soignants qui sont mobilisés au CHU ou dans d'autres structures médicales. 42 enfants sont concernés. Ils seront regroupés dans certaines écoles restées ouvertes à titre dérogatoire et répartis pour ne pas former de trop gros groupes, assure Cécile Chevillard, adjointe au maire déléguée à la jeunesse et à l'éducation. Cela pourra peut-être ensuite concerner les personnels de centrale nucléaire, service des eaux et forces de l'ordre, émet comme hypothèse l'élue tourangelle. Il faudra cependant fournir un pique-nique, le personnel de restauration étant à disposition des EHPAD du centre communcal d'action sociale (CCAS). Les étudiants notamment en médecine pourront aussi être appelés pour garder à domicile les enfants du personnel hospitalier, explique François Chazot, directeur de cabinet de la Préfète d'Indre-et-Loire. A Joué-lès-Tours, les parents s'organisent à la sortie de l'école primaire mignonne. "Son papa va travailler un coup, un autre non. Sinon on s'arrange entre copines. On n'a pas le choix" raconte une maman de famille. Tandis qu'un père va stopper sa recherche d'emploi "jusqu'à temps qu'on puisse nous le permettre. Pour l'instant on sait pas, on attend". Les parents peuvent être aussi inquiets aussi pour le suivi de l'enseignement, s'interroge une maman jocondienne.

"Est-ce que l'année prochaine ils vont pouvoir passer en classe supérieure ? S'il y a trop de retard, je ne vais pas faire passer mon fils en CE2 alors qu'il aura raté peut-être un, deux mois de classe. On ne connaît pas du tout les conséquences."

Les professeurs ont ainsi donné des devoirs à faire faire aux enfants, au moins une heure par jour. Mais ce n'est pas facile pour tout le monde, comme pour Aurélie, infirmière : "ça va être compliqué car quand je vais rentrer à 22 heures je ne vais pas dire "allez les enfants il faut faire l'école !".Et la réouverture n'est pas de sitôt : pas avant les vacances de printemps, c'est-à-dire le 10 avril pour l'Indre-et-Loire, a annoncé vendredi 12 mars le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer.

Révisions du bac par correspondance pour les lycéens

Au lycée Vinci d'Amboise, un établissement de près de 1 100 élèves, les enseignants travailleront de chez eux pour proposer des exercices, des cours, des modules de révisions... Une réunion entre enseignants est prévue ce mardi 17 mars pour affiner le dispositif. "En attendant je leur ai fait un petit guide pour qu'ils s'inscrivent sur la plateforme "Ma classe à la maison". C'est une plateforme du CNED, le centre d'enseignement national à distance. Cela permet aux élèves d'accéder à des ressources pédagogique où il y a des cours et exercices" explique Hassan Mriouah, le proviseur.

"Il y a la possibilité de faire une classe virtuelle où le professeur peut correspondre en direct avec les élèves pour donner des explications. Il y aura des documents déposés sur des supports numériques de travail et des échanges par mails. Cela n'empêchera pas les élèves de continuer à travailler sur "Ma classe à la maison"."

Après le cri de joie pour les lycéens, c'est l'heure des inquiétudes et du flou pour des élèves du lycée Balzac à Tours. Certains ont notamment peur du décrochage scolaire malgré les supports de cours sur internet et l'éventualité de mettre en place des vidéo-conférences. "On doit faire plein de trucs pendant les vacances" raconte Alice, élève de terminale scientifique. Et justement, certains pourraient se croire en "vacances". "Après on sait qu'on va devoir travailler mais on ne va pas autant le faire que si on était en cours", raconte la lycéenne. "Le prof nous a bien dit que ce n'était pas des vacances, qu'il ne fallait pas se relâcher. Car à tout moment quand on rentre on peut avoir les bacs blancs qui était initialement prévus la semaine prochaine. Il ne faut rien lâcher et continuer à réviser, à travailler, tout le temps. Mais ça j'y crois pas du tout" confie Louis, élèves de terminale économique et sociale. "On loupe quand même plein de choses. On ne va pas forcément tout comprendre, parce que ce sera des textes la plupart du temps" s'inquiète Lia, en seconde. "On ne peut pas forcément interagir avec les professeurs, alors ça va être compliqué" ajoute sa camarade Noura.

"Les profs nous ont dit qu'il y aura sûrement plus de cas de décrochages scolaires car à la maison c'est forcément plus compliqué de vraiment se mettre au travail. On n'a pas tous le bon environnement". -Noura, élève de seconde au lycée Balzac à Tours.

Pour les élèves de première qui passent le nouveau bac avec les E3C, les contrôles continus qui sont censés se tenir fin avril, l'humeur est au stress et aux interrogations. "Déjà on était stressé mais là... c'est vraiment la panique" confie Tara. Elle ajoute avoir du "mal à imaginer le programme de travail qu'on va nous donner, comment on va s'organiser, si on va avoir une journée de cours normale mais chez nous... même pour les contrôles, vu qu'on est en contrôle continu il va y avoir une grosse interruption". Les élèves déplorent un manque d'information. "Déjà avec la réforme les professeurs étaient perdus et nous donnaient les infos en temps réel, où d'un matin à l'après-midi ça pouvait changer, mais là ils sont au courant de rien. On sait juste que lundi on vient pas en cours" dépeint Camille. Une ligne de téléphone dédié aux personnels de l'éducation nationale sera mise en place dès ce mardi 17 mars à la direction de l'éducation nationale à Tours pour le primaire et les collèges. Pour les lycées, la permanence téléphonique sera assurée au rectorat Orléans Tours

Des aides à domicile maintenues

A l'ADMR, l'association d'aide à domicile, 1 200 aides à domiciles travaillent sur le département auprès de plus de 6 000 personnes. Peu d'absence seront à déclarer, grâce à l'entre-aide. Pour la semaine du 16 mars au moins, les visites et les interventions à domicile devraient être assurées auprès de tous les bénéficiaires. Si la situation devait durer, les toilettes seront maintenues, peut-être moins le ménage. "Parallèlement, nous avons en renfort sur des week-ends et périodes de vacances régulièrement des étudiants. Ils nous ont spontanément joint pour avoir un contrat ayant leur fac fermée" raconte Laure Blanc, la directrice départementale de l'ADMR.

Isolement pour les personnes en EHPAD

Dans les maisons de retraites et les EHPAD, de strictes mesures de confinement ont été mises en place pour éviter que les personnes âgées plus fragiles puissent être contaminées. Une mesure nécessaire mais qui provoque de fait un isolement qui pèse sur le moral des personnes âgées privées de leur famille et de leur amis sauf dans des cas d'exception. "Les personnes en toute fin de vie ayant besoin des proches pour s'alimenter et se battre pour rester là, leur présence est nécessaire, alors on aménage" explique Emmanuel De Kerhor, directeur de l'EHPAD Courteline à Tours et représentant régional des Directeurs au service des Personnes âgées (ADPA).

L'isolement n'est pas positif sur la durée. Pour des raisons sanitaires, c'est nécessaire. Mais si les semaines d'isolement durent, le moral aura également un gros impact sur l'état de santé général, qu'on peut craindre conséquences négatives.

Des élections municipales ajustées

Pour les élections municipales de Tours de ce dimanche 15 mars, 48 agents municipaux supplémentaires vont être affectés dans les bureaux de vote pour veiller au respect des mesures d'hygiène. Il y aura des gels hydro-alcooliques partout, des boites de lingettes désinfectantes, et 10 000 stylos neufs à disposition des électeurs. La ville recommande aux Tourangeaux d'éviter de venir voter entre 10H et 13H00 qui est traditionnellement la période d'affluence, et de se rendre aux urnes plutôt l'après-midi. La ville recherche toujours une vingtaine d'assesseurs et trois présidents de bureaux de vote, en particulier pour Tours-Nord où les personnes prévues qui sont âgées de 70 ans et plus ont renoncé à se déplacer. Pour vous déclarer candidat, il faut téléphoner au 02 47 21 66 55.

Après les gilets jaunes et les grèves, le coronavirus fatal à de nombreuses professions ?

Gérard Bobier Président de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat.