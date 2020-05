Coronavirus : les maires du Haut-Rhin veulent du dialogue et gérer l'ouverture des écoles au cas par cas

L'association des maires du Haut-Rhin s'oppose à l'ouverture des écoles dès le 11 mai, si les conditions ne sont pas remplies pour garantir la sécurité des élèves et des enseignants. L'AMHR plaide pour accueillir en priorité les élèves en grande difficulté et ceux dont les parents travaillent.

De nombreux élus s'interrogent sur la réouverture des écoles, et au premier rang, les maires, qui ont la responsabilité de ces établissements. L'association des maires du Haut-Rhin demande une réouverture au cas par cas, dans un département particulièrement touché par l'épidémie de coronavirus. Ses représentants rencontrent ce lundi le préfet et l'inspection d'académie pour en discuter.

Pour son président, Christian Klinger, également maire de Houssen, il reste trop d'inconnues pour une ouverture sereine des écoles le 11 mai. Les familles, les enseignants, seront-ils au rendez-vous ? Quid de la cantine, du périscolaire, des transports scolaires ? Il plaide donc pour une ouverture des écoles au "cas par cas".

De la concertation et du sur mesure

"On demande du temps, de la concertation, du dialogue, insiste Christian Klinger. Une commune ne ressemble pas à l'autre. Et l'école, en elle-même, est différente de l'école de la commune d'à côté. _Il faut vraiment faire du cas par cas_, du sur mesure et faire ça dans la concertation. Donc, il nous faut un peu de temps. Nous ne connaissons pas le nombre d'enfants susceptibles de venir à l'école, ni le nombre d'enseignants. Nous avons reçu un protocole sanitaire qui fait 63 pages et qui nous interroge. Il va falloir l'appliquer. Dans un délai aussi bref, nous ne sommes pas en capacité d'ouvrir les écoles, surtout les communes rurales. On demande de la souplesse dans l'application de ces mesures".

Le protocole sanitaire rendu public

Le ministère de l’Education nationale a rendu public ce dimanche le protocole sanitaire qui devra être respecté dans les établissements scolaires. Les élèves devront notamment se laver les mains plusieurs fois par jour. Ils devront respecter le maintien d’une distance sociale d’un mètre, en salle de classe, à la cantine. Pendant la récréation, les jeux de contact et de ballon seront interdits.

Les heures d'arrivées et de récréation seront échelonnées et un sens unique de circulation, grâce à des flèches, doit être privilégié, pour réduire le brassage des élèves. Les enseignants porteront un masque. Il leur sera fourni deux masques par jour de présence. Un nettoyage approfondi des locaux doit être organisé « une fois par jour a minima ». Tout un programme.

Plutôt accueillir les élèves en difficulté et ceux dont les parents travaillent

Pour l'association des maires du Haut-Rhin, une rentrée échelonnée par niveau n'est pas la meilleure solution. Elle milite pour accueillir en priorité les élèves dont les parents travaillent et les enfants en grande difficulté.

"Les élus sont des gens responsables, nous avons bien conscience que la reprise de l'activité doit se faire, explique Christian Klinger. Nous sommes plutôt sur une autre proposition, celle d'élargir le système qui existe actuellement et qui fonctionne, l'accueil des enfants des personnels soignants, des gendarmes et des policiers. Avec l'aide du personnel de l'Education nationale, on souhaite élargir ce système aux enfants, dont les parents sont contraints de reprendre le travail et qui sont dans l'impossibilité de garder les enfants. Mais on veut aussi permettre l'accueil des enfants qui sont dans une situation difficile et qui ont besoin de reprendre l'école".

Le maire de Houssen va lui-même organiser une pré-rentrée, les 11 et 12 mai, pour faire le point avec les écoles. Il accueillera en priorité les enfants de soignants et les élèves dont les parents travaillent, sans solution de garde, à partir du 18 mai seulement.