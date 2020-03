Coronavirus : les parents s'organisent à Avignon face aux fermetures d'écoles

L'annonce de la fermeture des établissements scolaires par Emmanuel Macron était au centre des discussions, ce vendredi 13 mars, notamment à Avignon, devant les grilles des écoles. Les écoles seront donc fermées dès lundi "jusqu'à nouvel ordre" à cause de la propagation du Covid-19. Les parents sont donc obligés de s'organiser comme ils peuvent. Les solutions : solidarité, télétravail et parfois le recours aux grands-parents.

À Avignon, devant le groupe scolaire Frédéric Mistral, les parents se sont empressés, ce vendredi matin, de déposer leur enfant à l'école. Sabrina est maman d'une petite fille à l'école maternelle Frédéric-Mistral, elle travaille dans l'administration et pense opter pour le télétravail : "J'ai appris la nouvelle comme tout le monde. J'ai peut-être la chance de pouvoir faire du télétravail, sinon ce sera un arrêt maladie comme le propose le gouvernement. Je ne suis pas plus inquiète que cela, je me dis que c'est mieux de prendre certaines mesures maintenant pour pouvoir protéger les aînés et les plus fragiles. La difficulté c'est de garder nos enfants à la maison parce que le télétravail avec une enfant de 4 ans à la maison, ça risque d'être un peu difficile je risque d'être un peu moins productive."

Si la plupart des parents pense opter pour le télétravail comme solution de secours, un papa redoute un peu le télétravail sur la durée : "Je suis commercial donc je peux travailler à distance mais ce n'est pas évident de travailler avec des enfants dans les pattes à la maison."

"On peut être des parents solidaires, je vais donc garder la fille d'une autre maman."

Devant l'école primaire Bouquerie, les parents partagent leurs inquiétudes et leurs questions entre eux et avec le directeur de l'établissement devant le portail. Kati est maman de deux enfants de 9 et 7 ans, elle ne sait pas encore comment elle va s'organiser : "Ce qui est stressant, c'est de se dire qu'on va garder plusieurs jours des enfants enfermés et le suivi au niveau des devoirs. Ici on est un groupe de parents solidaires et on est très connectés et solidaires. Dès qu'on a eu un mouvement de grève, on a pris le réflexe de s'appeler pour s'organiser entre nous. Ici, c'est une petite structure et entre parents on s'aide beaucoup."

La solidarité s'organise dès ce vendredi devant le portail de l'école primaire Bouquerie, Yamina va garder la fille d'une autre maman : "On est des parents solidaires. Je vais garder la petite d'une maman qui vient de commencer un travail, elle m'a demandé de garder son enfant. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun problème. Emmanuel Macron l'a dit dans son discours : il faut être solidaire."

Le casse-tête de la famille

Dernière solution envisagée par certains parents, celle de faire appel aux grands-parents et à la famille pour garder les enfants. Christophe est papa d'une petite fille de 6 ans scolarisée à l'école Bouquerie à Avignon. Ce papa travaille à l'usine Sanofi et sa femme travaille à la médiathèque d'Alès. Il sait que ses parents vont se proposer pour garder sa fille, mais il préfère éviter d'y penser : "Les grands-parents sont dans l'Hérault, à deux heures de route seulement. On devait déposer notre fille pour les vacances de Pâques. Ma mère va me proposer rapidement de garder notre fille, mais je préfère attendre 15 jours par précaution. Pour les vacances d'avril, on avisera à ce moment là, mais je veux éviter : mon père a 80 ans, je ne veux pas tenter le diable."