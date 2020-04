Coronavirus : les profs d’EPS tentent de motiver les élèves pendant le confinement

Les élèves vivent leur quatrième semaine de cours à distance. Le sport est la discipline la plus difficile à “convertir” en enseignement par écran interposé. Mais les profs d’EPS tentent de motiver autant que possible leurs élèves.

Comme tous les enseignants, les professeurs d’EPS se sont creusés la tête le 12 mars dernier, lorsque la fermeture des établissements scolaires a été annoncée par Emmanuel Macron. Il leur fallait vite imaginer des cours loin des stades et gymnases.

“Je m’étais dit : ils vont pouvoir aller faire des footings puisqu’on fait beaucoup de cycles de demi-fonds” explique Christophe Thuilliet, professeur d’EPS au collège Jean Moulin à Caen. “ En cours, on a travaillé à partir de la VMA, donc les élèves ont appris à se connaître avec des repères simples pour courir sans s'essouffler. Sauf que très vite, on a eu la quasi-interdiction de sortir aux extérieurs des maisons”. Un principe de confinement à domicile qui réduit forcément le champ des possibilités. D’autant que l’autorisation de courir, accordée dans les fameuses dérogations, atteint une limite réglementaire pour des mineurs. “Ils ne doivent pas sortir seuls” précise l’enseignant.

Vidéos, gym douce et jonglage

Les profs d’EPS doivent donc faire preuve d’imagination. “On se concerte entre nous” reconnaît Nicolas Robiol, en poste au collège Stephen Hawkings à Caen. “On essaie de récupérer des programmes d’activités physiques, le plus souvent possible avec des vidéos. Ce qui a un double avantage : cela leur permet de reproduire les bons gestes et il y a aussi un côté motivation avec des temps à respecter”. Des cours 2.0 à distiller avec prudence, en tenant compte des risques de blessures. “Même la pratique sportive doit se faire sous l’encadrement du tuteur légal puisque nous ne sommes pas là” appui Christophe Thuillet. “Donc on en arrive à de la gym douce, pour que les élèves puissent au moins s’entretenir”.

Nicolas Robiol, lui, a imaginé une activité ludique : “Je me suis filmé en train de faire du jonglage. Et je leur ai demandé de faire des boules avec des chaussettes pour s’exercer à la maison”. Une initiative qui devrait se traduire par une démonstration collective. “Ils ont dû travailler la coordination et cette semaine, je vais faire des classes virtuelles avec caméras si c’est possible”.

Surtout pas d’inactivité

L’enseignement à la pratique du sport est donc totalement repensé depuis presque un mois. Les professeurs consultés reconnaissent volontiers que “ce n’est pas simple pour les élèves”. Christophe Thuilliet les encourage surtout “à avoir une activité selon ce qu’ils peuvent faire à la maison. Une partie de ping-pong, jouer avec un ballon dans le jardin”. Il s’inquiète de voir ces adolescents sans aucune activité. “En 11 et 15 ans ils ne doivent pas rester inactifs, surtout dans cette période de confinement avec les risques de grignotages parce qu’ils s’ennuient”. Pour entretenir la flamme, ces profs des collèges Jean Moulin et Stephen Hawkings échangent le plus souvent possible par mails avec leurs élèves. En espérant les retrouver bientôt en short et survêtement. “Ils me manquent ! Pour moi aussi c’est vraiment long” conclu Christophe Thuilliet.