Coronavirus : les profs du lycée Alexandre Dumas de Cavaillon débrayent pour demander une infirmière scolaire

Une quarantaine d'enseignants du lycée professionnel Alexandre Dumas de Cavaillon a débrayé ce lundi pour demander une infirmière scolaire. Ils ont aussi demandé davantage de protection pour eux-mêmes et les quelques 600 élèves de l'établissement.

La coupe est pleine au lycée professionnel Alexandre Dumas de Cavaillon. Une quarantaine d'enseignants a débrayé ce lundi pour réclamer une infirmière scolaire. Et en ces temps de coronavirus, les professeurs se sentent en danger, pour eux-même mais aussi pour leurs élèves.

Une infirmière scolaire bientôt recrutée

"On ne peut pas fonctionner sans infirmière qui plus est dans un lycée où il y a des formations dangereuses, mécanique, cuisine, où les élèves sont susceptibles d'être blessés", explique Anne-Marie qui resitue le rôle primordiale d'une infirmière scolaire. Un rôle d'autant plus important en cette période de coronavirus. "Nous sommes tout le temps en train de rappeler aux élèves qu'il faut mettre le masque, une infirmière pourrait aussi faire de la prévention. Là, ce sont les assistants d'éducation qui prennent la température".

Le directeur académique des services de l'Education nationale en Vaucluse a entendu leur demande. Christian Patoz, annonce l'arrivée imminente d'une infirmière scolaire au lycée Alexandre Dumas. "Le recrutement est en cours de finalisation", nous a-t-il confié.

Une quarantaine d'internes renvoyés chez eux

La semaine dernière, une quarantaine d’internes ont dû rentrer chez eux, considérés comme cas contacts à risques. Mattéo en fait partie. Il explique qu'à l'internat, la contamination peut être rapide. "On doit porter le masque de 7h à 22h mais il n'est pas obligatoire dans les chambres ni à la cantine. A la cantine, il y a plein de moments où l'on peut se contaminer, on passe par exemple tous la main au même endroit pour le scan. Et pour ce qui est du gel hydroalcoolique, beaucoup d'élèves n'en prennent pas".

Plusieurs agents étaient aussi absents ce lundi. Des enseignants ont évoqué comme conséquence, des locaux non nettoyés pour la reprise des cours ce lundi matin. "C'est inacceptable", termine Christophe. "En 12 ans dans cet établissement, c'est la première fois que je vois une telle mobilisation, c'est dire si la situation est grave".