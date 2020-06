Coronavirus : les règles de distanciation physique à l'école vont être allégées, annonce Jean-Michel Blanquer

Au lendemain du discours d'Emmanuel Macron sur la nouvelle phase de déconfinement en France, et alors que l'école va redevenir obligatoire le 22 juin, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a annoncé que les règles de distanciation vont être assouplies à l'école.

Dimanche soir, lors de son allocution, le président Emmanuel Macron a annoncé que l'école allait redevenir obligatoire le 22 juin, et que les crèches, écoles et collèges devaient se préparer à accueillir tous les enfants et élèves. Une mesure qui paraissait difficilement applicable, alors que le protocole sanitaire dans les écoles est très restrictif.

Ce lundi matin, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a donc annoncé, sur Europe 1, que les règles de distanciation physique allaient être assouplies à l'école.

Un mètre latéral entre chaque élève, et non plus 4m² par élève

Le protocole sanitaire va être amendé mardi, a précisé le ministre. "L'allègement fondamental sera celui de la distanciation physique qui sera désormais moins contraignante", a dit Jean-Michel Blanquer sur Europe 1. Désormais, il faudra respecter une distance d'"un mètre latéral entre chaque élève", et non plus de 4m² par élève.