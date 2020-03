Coronavirus : les sites universitaires et les bibliothèques fermés à Nancy

Les cours en présentiel suspendus dans tous les établissements scolaires et universitaires de France.

La présidence de l'Université de Lorraine, des membres de l'équipe et la Fédération Etudiante de Lorraine se sont réunis hier. En conséquence de l'annonce d'Emmanuel Macron de fermer les établissements scolaires et les universités, les sites universitaires et les bibliothèques ferment à Nancy.

Les résidences universitaires restent ouvertes. Pour les restaurants universitaires du CROUS, la décision se fait au cas par cas. Les informations sont à retrouver sur le site du CROUS de Lorraine.

Les examens maintenus, les cours à distance

A ce jour, les examens ne sont pas annulées mais les modalités pourraient être adaptées, notamment l'écart des tables entre les candidats.

La continuité pédagogique étant de mise, les cours seront dématérialisés via Arche et par email. Du matériel informatique peut être emprunté auprès de l'Université.

Les stages à l'étranger sont annulés, sauf si le télétravail peut être prévu. L'Université de Lorraine appelle les étudiants à suivre l'actualité de la fac sur Factuelet à contacter l'adresse mail mesdroits@fedelor.org en cas de difficultés.