Coronavirus : Les tests antigéniques arrivent dans les établissements scolaires du Var

Comme annoncé par le ministère de l’Education nationale, des tests antigéniques sont déployés dans les établissements scolaires. Dans le Var, 4 lycées ont d'ores et déjà aménagé des salles de prélèvements pour le personnel éducatif.

Marie-Claude, secrétaire administrative à l'Inspection d'Académie du Var, se fait tester par une infirmière scolaire, volontaire et formée

Depuis ce mercredi 9 décembre, des tests antigéniques sont proposés à l’ensemble du personnel éducatif (18.000 enseignants des 1er et 2nd degrés et personnel administratif) du Var. Quatre lycées, têtes de réseau, ont aménagé des salles de dépistage : Dumont d’Urville à Toulon, Maurice Janetti à Brignoles, Jean Moulin à Draguignan et Saint-Exupéry à Saint-Raphaël.

Sur la base du volontariat

Les tests antigéniques sont pratiqués par des infirmières scolaires, volontaires et formées il y a quelques jours au maniement des écouvillons. 18.000 tests, dont 15.000 fournis par l’Agence régionale de Santé, sont disponibles. Les personnels qui souhaitent se faire dépister doivent s'inscrire en ligne avant de se rendre dans les salles de prélèvement, souvent d’anciennes salles de classe transformées. Ils obtiennent le résultat 20 minutes plus tard.

En janvier, après les vacances de Noël, une quinzaine d’établissement varois pourrait accueillir une salle de dépistage Covid. Seuls les enseignants et personnels de l'Education nationale sont concernés. Il n’est prévu de tester les élèves.

A ce jour, 43 cas de Covid sont recensés dans les établissements scolaires du Var, contre 150 à la reprise des cours après les vacances de la Toussaint.