Coronavirus : Martine Vassal se dit opposée à la réouverture des collèges

Martine Vassal se dit contre la réouverture des collèges. La présidente LR du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'affirme ce lundi sur son compte Twitter. Elle publie également le courrier qu'elle a envoyé à ce sujet à Emmanuel Macron. La semaine dernière, le président de la République a annoncé le retour progressif des élèves dans leurs classes.

Dans la lettre adressée au chef de l'État, Martine Vassal s'interroge sur les moyens prévus pour accompagner cette mesure et réclame "un test systématique et préalable" de tous les enseignants, les élèves et leurs parents. "Aurons-nous les moyens de les tester tous ?", se demande-t-elle.

Éviter une deuxième vague

Autre inquiétude de l'élue : le port des masques. "Comment peut-on imaginer que les enfants vont accepter de porter des masques des journées entières ?" écrit Martine Vassal qui estime qu'il faut prendre "tout le temps nécessaire pour élaborer (...) la méthode la plus efficace pour nous prémunir contre une seconde vague".

Lors de sa conférence de presse dimanche, le Premier ministre a estimé que les écoles "n'ouvriront pas partout le 11 mai". Selon Edouard Philippe, la réouverture pourrait se faire par "territoire". En tant que présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal a en charge la gestion de 186 collèges fréquentés par par 97.000 élèves.