Coronavirus : nouvelle plateforme téléphonique pour les familles et personnels de l'Académie de Besançon

Les questions et les inquiétudes étaient déjà nombreuses depuis le début du confinement lié au coronavirus pour les parents d'élèves et les personnels de l'Education Nationale notamment. Et ça va sans doute continuer avec le prolongement de ce confinement jusqu'au 11 mai, date également de la réouverture progressive - annoncée par le Président de la République - des crèches, écoles, collèges et lycées... "Pour apporter un service encore plus performant" et répondre aux questions des familles et de ses personnels en Franche-Comté, l'Académie de Besançon fait évoluer à compter de ce mardi sa plateforme téléphonique mise en place depuis le 16 mars dernier. Grâce à deux nouveaux numéros spécifiques.

Chacun son numéro dédié

Il y a désormais un numéro dédié uniquement aux parents d'élèves : le 09 72 63 62 25 "pour toutes leurs questions liées aux examens et concours, à l’orientation (affectations et Parcoursup), et à la continuité pédagogique notamment", indique le Rectorat. Et c'est désormais le 09 72 63 62 26 que les personnels de l'Académie de Besançon peuvent appeler "pour toutes leurs questions d’ordre administratif, sanitaire, social, psychologique et leurs interrogations sur la continuité pédagogique notamment".

Cette nouvelle plateforme téléphonique est disponible du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9h à 12h et de 14h à 17h.