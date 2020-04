Coronavirus : pas d'épreuves du bac, "c'est les vacances, pas de stress !"

Le baccalauréat 2020 restera quoiqu’il arrive une cuvée à part. Le Ministre de l’Éducation Nationale a annoncé ce vendredi midi que les épreuves écrites sont annulées et que l’obtention du diplôme ne se basera que sur le contrôle continu, à savoir les notes obtenues jusqu’au confinement. Jean-Michel Blanquer qui précise que le bac ne sera par ailleurs attribué que si l’assiduité est assurée jusqu’à la fin de l’année scolaire, c’est-à-dire si l’élève continue de suivre les cours à distance et de rendre les devoirs demandé pendant la période de confinement.

"Une démotivation totale"

Charlotte est en terminale à la Cité Scolaire Internationale à Lyon. Dans ces conditions elle aura son bac et elle alterne entre interrogation et soulagement : "Clairement, personnellement je suis en vacances ! d'autant plus que la reprise devrait se faire en juin. Donc là c'est les vacances, pas de stress. C'est une démotivation totale pour le coup et on est quand même un peu tous dégouté sur ce point là parce qu’on s'est tous donnés à fond jusque là et maintenant on va totalement lâcher prise. Il y a beaucoup d'élèves, la plupart même, qui se préparaient à mettre toutes leurs capacités dans les épreuves du bac et à ne pas se donner à fond le reste de l'année. Le contrôle continu n'est donc pas un point positif pour tout le monde".

"Notre bac aura-t-il vraiment de la valeur ? "

On se souviendra quoi qu'il arrive de cette édition du bac analyse Charlotte. "C'est un moment historique, c'est la première fois que les épreuves sont annulées et on est tous un peu choqués. Comment ça va se passer par la suite pour nous ? Notre bac aura-t-il vraiment de la valeur ? Que ce soit à la fac ou dans le monde du travail, est ce qu'on prendra en compte ce bac-là ?"