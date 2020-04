Coronavirus : pas d'épreuves finales pour le baccalauréat, l'examen reposera seulement sur le contrôle continu

Le Premier ministre avait prévenu jeudi soir que le bac 2020 ne se déroulerait pas "dans les conditions normales". Son ministre de l'Education l'a confirmé ce vendredi, en annonçant que les élèves seraient évalués sur le seul contrôle continu. Pas d'épreuves finales, donc, en raison de l'épidémie de coronavirus.

"Nous ne pouvons garantir la tenue d'épreuves écrites"

Tous les élèves de Terminales (bac général, technologique et professionnel) sont concernés, a expliqué Jean-Michel Blanquer lors d'une conférence de presse. "Nous avons écarté une solution mixte qui aurait consisté à faire passer une ou deux épreuves aux élèves, et de valider le reste en contrôle continu", a expliqué le ministre, "nous ne pouvons garantir la tenue d'épreuves écrites". Les élèves de BEP, CAP et BTS seront également évalués via le contrôle continu. Avec une exception : l'oral de Français est maintenu pour les élèves de Première qui passent le bac français.

"C'est la solution la plus simple, la plus sûre et la plus juste", a estimé Jean-Michel Blanquer, qui a également assuré que "tous les élèves (auraient) cours jusqu'au 4 juillet". A condition que la situation soit revenue à la normale avant cette date.

L'ensemble des épreuves du brevet des collèges sera également validé en contrôle continu pour les élèves de Troisième, à partir de la moyenne des notes obtenues durant les trois trimestres. "L'obtention finale sera suspendue à un contrôle d'assiduité", a-t-il ajouté.