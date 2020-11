Coronavirus : pas de classe fermée dans l'académie de Dijon et cinquante élèves positifs covid-19

Le rectorat de l'académie de Dijon a publié ce vendredi les derniers chiffres concernant la situation sanitaire dans les établissements scolaires des établissements bourguignons. Aucune école n'est fermée, ni aucune classe. 50 élèves sont positifs Covid-19 et 18 personnels.

Selon les derniers comptages effectués par le rectorat dans tous les établissements de l'académie de Dijon, sur 1.977 écoles ou établissements scolaires, aucune structure n'est fermée à cause de l'épidémie de Covid-19 et aucune classe sur les 11 506 classes du 1er et 2nd degré.

Cas de covid confirmés

Cette absence de fermeture de classe ou d'établissement ne signifie pas pour autant qu'il n'y pas de cas de covid dans les structures. Selon le rectorat, 50 élèves sont positifs sur les 7 derniers jours pour un total de 271 764 élèves dans l'académie, soit 0.02%. Chez les personnels, on relève dans le même temps 18 personnes infectées sur un total de 26 793, ce qui représente 0.07% de cas positifs.

L'appel à la grève maintenu

Dans un communiqué publié ce vendredi après les annonces du ministre de l'Education Nationale de renforcer les mesures sanitaires dans les lycées, mais son refus de revoir l'organisation dans les collèges, en Côte d'Or, les syndicats FNEC-FP-FO, Sud Education et CGT Educ'Action maintiennent leur appel à la grève pour le mardi 10 novembre et appellent à un rassemblement devant le rectorat, ce même jour à 14h.

Les syndicats dénoncent l'urgence de la situation et exigent :

- de vraies mesures de protection (masques FFP2, tests, gel, médecine de prévention, médecine scolaire, prise en compte des personnels vulnérables…),

- le respect des droits et des statuts (notamment sur la protection),

- la création des postes statutaires et le recrutement massif sur liste complémentaire pour alléger les effectifs,

- le recrutement des personnels de vie scolaire, d'AESH,

- la suppression du jour de carence et la reconnaissance de la COVID comme maladie professionnelle,

- l'aménagement des programmes scolaires,

- un nouveau calendrier du bac qui annule les E3C et qui rétablit des épreuves terminales, nationales, anonymes et ponctuelles.