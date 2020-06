Coronavirus: pas de cours jusqu'au 17 juin au collège Jean-jacques Rousseau de Thonon-les-bains

Après un premier courrier envoyé aux familles vendredi dernier pour les informer de la contamination au Coronavirus d'un membre du personnel du collège Jean-Jacques Rousseau de Thonon-les-Bains, et le maintien par précaution des enfants à leur domicile, la Principale de l'établissement, Evelyne Cerutti, a adressé un nouveau point de situation aux parents ce mardi soir.

"La situation sanitaire des personnels qui ont été en contact avec la personne déclarée positive au test de la covid 19 est stabilisée et ne révèle actuellement aucun signe de contamination. Pour autant, selon les procédures sanitaires de l’agence régionale de santé, ces personnes sont en quatorzaine jusqu’au 16 juin. En leur absence nous ne sommes pas en mesure d’assurer la totale sécurité des élèves qui seraient accueillis dans la mesure où cela concerne toute la vie scolaire. Aussi, la reprise des cours en présentiel se fera le mercredi 17 juin 2020 et ce, jusqu’au 3 juillet. En attendant, les professeurs assureront l’enseignement à distance via l’ensemble des outils développés".