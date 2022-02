Plus de 300 classes sont fermées dans le Gard, en raison du coronavirus.

Coronavirus : plus de 300 classes fermées dans le Gard

Le Gard comptabilise 307 classes fermées à cause de cas Covid-19, selon l'Académie de Montpellier. C'est de très loin le département le plus touché de l'Académie, devant l'Hérault (267) et les Pyrénées-Orientales (158). En revanche, aucun établissement n'est fermé.