Coronavirus : plus qu'une classe fermée dans l'académie de Poitiers, et elle se trouve en Deux-Sèvres

Sur les 1.861 établissements de l'académie de Poitiers, en ce vendredi, on ne compte plus aucune école, collège ou lycée fermé. Depuis la rentrée scolaire, sur les 296.000 élèves, on a recensé 327 cas confirmés de Covid-19 à ce jour, soit 0,11% des effectifs élèves. Du côté des personnels, on dénombre jusqu'ici 40 cas positifs... 40 seulement sur les 29.000 agents de l'académie. A Noter que pour les élèves contaminés, la continuité pédagogique est assurée. Pour l'heure, il ne reste qu'une seule classe fermée pour cause de covid-19 dans toute l'académie et elle est en Deux-sèvres. Il s'agit d'une classe de l'école primaire Anatole France de Thouars mais elle doit rouvrir lundi.