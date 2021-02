Coronavirus : plusieurs cas de variant sud-africain dans des lycées alsaciens

Le rectorat confirme ce mardi soir la présence du variant sud-africain dans deux établissements scolaires du Haut-Rhin, le lycée Montaigne de Mulhouse et le lycée Blaise Pascal à Colmar.

Les autorités annoncent ce mardi des mesures spécifiques prises dans deux lycées du Haut-Rhin ce mardi soir suite à la découverte de plusieurs cas de variants sud-africain.

Placés à l'isolement jusqu'au 16 février inclus

Plusieurs cas de variants ont été confirmés au sein du lycée Blaise Pascal de Colmar. La plupart des élèves, des professeurs, des personnels d'éducation et d'agents sont placés à l'isolement jusqu'au 16 février inclus. Seuls les élèves de la section d'enseignement professionnel, les élèves de CPGE et les élèves de certains BTS sont maintenus en présentiel.

Le variant sud-africain a également été détecté à Mulhouse au sein du lycée Montaigne. Les élèves de seconde, de première et de terminale des voies générales et technologique sont placés en continuité à distance jusqu'au 16 février inclus. Seuls les élèves de BTS et de CPGE sont maintenus en présentiel.