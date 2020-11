Coronavirus : plusieurs syndicats appellent à une "grève sanitaire" dans les établissements scolaires mardi

Le nouveau protocole sanitaire dans les établissements scolaires est jugé insuffisant pas des élèves et syndicats.

Plusieurs syndicats du primaire et secondaire, à l'initiative du Snes-FSU, annoncent ce jeudi qu'ils vont organiser une "grève sanitaire le 10 novembre" pour dénoncer un protocole sanitaire qu'ils jugent insuffisant pour freiner l'épidémie et demander en urgence de nouvelles mesures. Ils se réunissent en intersyndicale ce jeudi en fin d'après-midi.

Le Snes-FSU demande notamment "le passage à des demi-groupes", la "réorganisation de la demi-pension", le "recrutement d'agents pour nettoyer davantage les salles" et une "réflexion pour renforcer l'aération" et propose une grève dans les établissements où les conditions sanitaires "ne seraient pas réunies pour assurer la sécurité".

De son côté, le Snuipp-FSU appelle dans un communiqué "les enseignantes et enseignants des écoles à se mettre en grève le mardi 10 novembre pour exiger des conditions sanitaires indispensables au maintien du service public d'éducation, ainsi qu'un plan d'urgence pour l'école".

Cgt Educa'action, SNALC et SUD éducation d'autres syndicats qui appellent à la grève selon franceinfo.

Des blocages partout en France

Dès mardi, au lendemain de la rentrée, des élèves ont manifesté un peu partout en France devant leurs établissements pour dénoncer ce protocole sanitaire jugé insuffisant, avec des classes surchargées et un manque de distanciation. Ce jeudi, d'autres établissements étaient concernés par des blocages ou des tentatives de blocus, comme à Paris, en Haute-Corse et en Seine-et-Marne rapporte l'AFP, mais aussi à Alès dans le Gard et à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques.

"Nous venons d'alerter le ministre sur les tensions qui montent dans les lycées : la crainte sanitaire a pris le dessus depuis le retour des vacances car avoir encore aujourd'hui 35 élèves par classe dans nos établissements, ce n'est plus possible", a expliqué à l'AFP Philippe Vincent, du SNPDEN, le premier syndicat des chefs d'établissement. Son syndicat demande en urgence "un aménagement de l'accueil des élèves pour tous les lycées, avec une alternance un jour sur deux pour ne pas perdre trop les élèves en route, et ce pour au moins quelques semaines", a-t-il lancé, soulignant "la nécessité d'un cadre national".

La fronde de certains parents d'élèves

Les académies font remonter de plus en plus de cas de parents récalcitrants qui refusent que leurs enfants portent un masque, depuis qu'il est obligatoire à partir de six ans. En réponse, une fiche juridique sera envoyée aux personnels de direction. Elle confirme, selon franceinfo, que le chef d’établissement peut en dernier recours refuser l’accès à un élève qui ne porterait pas le masque.