Coronavirus : plusieurs syndicats d'enseignants appellent à la "grève sanitaire" ce mardi

Malgré le renforcement du protocole sanitaire dans les lycées annoncé par le gouvernement, plusieurs syndicats d'enseignants maintiennent leur appel à une "grève sanitaire" ce mardi dans le primaire et le secondaire. Le Snuipp-FSU prévoit 20% d'enseignants grévistes dans les écoles.

Plusieurs syndicats d'enseignants appellent ce mardi à une "grève sanitaire" pour réclamer davantage de mesures pour protéger élèves et personnels de l'épidémie de coronavirus

Les nouvelles mesures prises par Jean-Michel Blanquer ministre de l'Education nationale jeudi dernier pour renforcer la réglementation sanitaire dans les lycées n'auront pas fait changé d'avis les syndicats enseignants. Plusieurs d'entre eux maintiennent ce mardi leur appel à la "grève sanitaire"' afin de dénoncer des mesures qu'ils estiment insuffisantes pour protéger élèves et personnels enseignants.

Le ministre a annoncé la semaine dernière la possibilité d'organiser des cours à distance mais seulement pour les lycées. Les principaux syndicats enseignants ont décidé de maintenir leur mouvement de contestation. Notamment le Snuipp-FSU, premier syndicat d'enseignants du primaire, qui prévoit d'ores et déjà 20% de grévistes dans les écoles primaires.

Des établissements perturbés partout en France

Une proportion qui grimpe à 45% de grévistes chez les enseignants de Seine-Saint-Denis, 40% dans les Pyrénées-Orientales, 25% dans l'Eure, 20% en Gironde ou 15% en Indre-et-Loire. Ces estimations, communiquées par le syndicat, s'appuient sur les déclarations d'intention des professeurs des écoles maternelles et élémentaires. Il n'y a pas d'estimation pour le second degré puisque les professeurs de collège et de lycée ne sont pas obligés de se déclarer à l'avance.

En Ardèche, 16 écoles seront fermées, 25 dans la Drôme. Dans le Loiret, une quinzaine d'écoles devraient être fermées ou très perturbées. En Moselle, la grève s'annonce relativement suivie, il n'y aura par exemple quasiment pas de cantines à Metz. Des perturbations également à prévoir à Poitiers.

A l'heure actuelle, le gouvernement ne donne pas de chiffres non plus.

"Le collège est encore oublié"

Le SNES-FSU, principal syndicat des enseignant du secondaire, lui aussi maintient son appel à la grève pour ce mardi 10 novembre. "L'appel est maintenu, notamment pour les établissements où les conditions ne seraient toujours pas satisfaites, je pense notamment aux collèges" a déclaré Sophie Venetitay sur franceinfo.

"Le collège est encore oublié, il n'y a rien sur le collège, a-t-elle poursuivi. Au collège il me semble qu'il faut aussi basculer sur un fonctionnement en demi-groupe", parce que "dans les collèges il y a aussi des classes de 28 à 30 élèves. Un collège ça peut être 600 à 800 élèves qui se croisent dans les couloirs, et 400 à 500 élèves qui peuvent se croiser à la cantine, il faut donc des mesures fortes et claires sur les effectifs au collège".

à lire aussi Les profs du lycée de Revin en grève contre un protocole sanitaire insuffisamment renforcé

Le Snes-FSU demande notamment "le passage à des demi-groupes", la "réorganisation de la demi-pension", le "recrutement d'agents pour nettoyer davantage les salles" et une "réflexion pour renforcer l'aération".

Au lendemain de la rentrée scolaire de la Toussaint, des élèves avaient également manifesté un peu partout en France devant les collèges et lycées pour eux aussi dénoncer un protocole sanitaire jugé insuffisant.

Recrutement massif d'enseignants

Outre ces considérations sanitaires, la Fédération des conseils de parents d'élève (FCPE) met en cause la qualité des enseignements réalisés dans ces conditions. Elle demande un "recrutement massif" d'enseignants.

Invité sur franceinfo ce lundi, Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, a estimé que le nouveau protocole proposé par Jean-Michel Blanquer est "apparemment efficace d'un point de vue de gestion des établissements", mais "certainement pas" pour les enfants, "ou alors cela sous-entendrait que l'école un jour sur deux est une solution idéale pour baisser les effectifs qui, comme nous le savons, est le problème récurrent et structurel de l'Education nationale depuis des dizaines d'années".

La FCPE demande "au contraire, d'embaucher des enseignants et que l'école reprenne toutes ses lettres de noblesse". Il faut, selon la fédération, que les enseignants aient "des effectifs réduits tout le temps pour avoir une efficacité éducative et pédagogique, c'est-à-dire pouvoir préparer l'avenir de nos enfants, l'avenir du pays".

Rodrigo Arenas estime que l'école à la maison la moitié du temps signifie que "les enfants sont livrés à eux-mêmes le temps qu'ils sont à la maison". Il martèle que "ce n'est pas une solution éducative et pédagogique. L'ajustement et le non investissement massif dans l'éducation pour prévoir cette situation, dont nous savions qu'elle allait arriver, finalement, ce sont les enfants qui payent la note".

Rodrigo Arénas craint que les enfants "qui n'auront pas réussi à faire les devoirs ou avoir les attendus" devront avoir des cours particuliers. "Donc, c'est encore une fois les parents qui doivent mettre la main au portefeuille pour pallier l'incurie de l'Etat." "On ne veut pas revivre le cauchemar de l'école à la maison, tel que cela a été mis en place pendant le confinement, car c'est illégal. C'est injuste pour les enfants et ce n'est pas efficace d'un point de vue éducatif et pédagogique."

De son côté, CGT Education demande, en plus de l'organisation des cours en effectif réduit, "la réquisition des locaux permettant l'accueil de tous les élèves". Le syndicat appelle également à un recrutement "massif" de personnels.

Le SNPDEN, l'un des rares syndicats à avoir été séduit par les nouvelles mesures annoncées par le ministre de l'Education nationale, n'a pas reconduit son appel à la grève. Son secrétaire général a salué sur Twitter "des mesures d'adaptation qui correspondent, pour l'essentiel, à nos demandes".