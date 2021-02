Le nombre de classes et d'établissements scolaires fermés en raison de cas positifs de coronavirus a fortement augmenté entre le 5 et le 12 février 2021. Cela peut notamment s'expliquer par le nouveau protocole mis en place par le ministère de l'Education nationale.

Coronavirus : près de 1.600 classes fermées à cause de cas positifs, forte augmentation sur une semaine

Près de 1.600 classes et 103 établissements scolaires étaient fermés jeudi à 13h à cause de cas positifs de coronavirus, a annoncé vendredi 12 février le ministère de l'Education nationale. Ces fermetures se situent notamment dans les académies de Lille, Versailles, Reims, Nancy-Metz, Strasbourg, Orléans-Tours, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille et Nice. Les académies de la zone A ne sont pas prises en compte dans ces statistiques car elles sont en vacances depuis le 6 février.

Dans le détail, les établissements fermés sont en majorité des écoles (69) et les cas confirmés sont principalement des élèves. En effet, le ministère de l'Education nationale recense 10.390 élèves touchés par le coronavirus contre seulement 1.308 personnels.

Renforcement du protocole

Les fermetures de classes sont donc en forte progression sur une semaine car le 5 février on comptait 934 classes fermées. En ce qui concerne le nombre d'établissements fermés, il est stable car ils étaient 105 à avoir fermé leurs portes le 5 février.

L'augmentation du nombre de classes fermées peut sans doute s'expliquer par la modification du protocole sanitaire de l'Education nationale pour faire face aux variants du coronavirus. En effet, depuis le 2 février, une classe de maternelle est fermée dès lors qu'il y a un cas de coronavirus. Pour les écoles primaires et les établissements secondaires, il faut un cas positif à l'un des variants pour entraîner la fermeture de la classe.

Ce 12 février, la direction générale de la Santé a renforcé ce protocole, avec la fermeture d'une classe dès lors qu'un enfant est "cas contact" d'un parent ou d'un membre de la fratrie positif au variant sud-africain ou brésilien. Les classes peuvent également être fermées si c'est l'enseignant qui est contaminé par un variant.