CARTE - Quels sont les 15 départements où la demi-jauge sera appliquée dans les collèges

Les collégiens et les lycéens retrouvent ce lundi leurs établissements, du moins pour une partie d'entre eux. Les lycéens ne seront pour l'instant qu'en demi-jauge tout comme les élèves de 4e et de 3e des 15 départements les plus touchés par l'épidémie de coronavirus, consultez notre carte.

Dans 15 départements, les élèves de 4e et de 3e ne reprennent qu'en demi-jauge ce lundi 3 mai.

Une semaine après les élèves de primaire et de maternelle, c'est au tour des collégiens et des lycéens de retrouver leurs établissements ce lundi après quatre semaines d'enseignement à distance et de vacances. Un retour qui se fera différemment en fonction des niveaux mais aussi de la situation sanitaire dans les départements.

Dans les lycées, la reprise se fera en demi-jauge, avec une alternance entre présentiel et distanciel, comme c'était déjà le cas avant le confinement, la nouveauté sera la mise à disposition d’auto-tests pour les élèves et les personnels dans le cadre du protocole sanitaire.

La carte des 15 départements concernés

Pour les collégiens, la rentrée se fera ce lundi en présentiel sauf pour les élèves de 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par la pandémie, qui feront eux aussi leur rentrée en demi-jauge. Les départements concernés sont : la Sarthe, le Nord, les Yvelines, la Seine-et-Marne, Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne, l'Oise, la Seine-Saint-Denis, l'Essonne, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, la Loire et l'Aisne.