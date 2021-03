Coronavirus : "si c'est le seul moyen, fermons les écoles", estime une maman lavalloise

Les écoles vont-elles être à nouveau fermées à cause de la hausse des contaminations ? 15.000 élèves positifs la semaine du 22 mars en France, contre 9.000 la semaine d'avant selon France Info. Faut-il le faire dans tout le pays, pour tous les niveaux ? Ces questions sont sur toutes les lèvres alors qu'un Conseil sanitaire se tient ce mercredi 31 mars. Les parents notamment, y pensent beaucoup, ils en parlent, cela fait débat, comme devant l'école maternelle et primaire de l'Immaculée Conception à Laval.

Pauline a mis le petit dernier dans la poussette, elle vient récupérer les deux plus grands, en maternelle. Une maman, qui n'est pas inquiète pour les jours à venir. "Je pense que ce ne sera pas une fermeture au niveau national, et puis elle ne concernera que les plus grands, pas les maternelles. Cela m'étonnerait que les petites écoles referment, il faut que les gens puissent travailler", avance-t-elle.

Sébastien, lui préfère prévoir. Il sait déjà comment il va s'organiser pour sa fille, si l'école doit à nouveau fermer. Elle ira chez les grands-parents, à la retraite, en plus, le grand-père est vacciné.

Est-ce-qu'une fermeture des écoles serait justifiée chez nous ?

"On n'en est pas au même niveau de contamination que la Seine-Saint-Denis, ou Dunkerque mais il faudrait peut-être anticiper, parce que si on arrive à la même situation, ce ne sera pas l'idéal non plus", estime ce papa.

Claire qui attend un peu plus loin dans la rue, ne va pas dire le contraire. "Si c'est le seul moyen, fermons les écoles et reprenons une vie normale le plus vite possible parce qu'il y a trop de choses fermées. Nous, on est restaurateurs, donc on est les premiers concernés par ce virus", justifie cette Lavalloise.

Son établissement est fermé donc Claire n'aura pas de problème de garde, même si elle le dit, elle préfèrerait quand même travailler. Emmanuel Macron pourrait s'exprimer dans la soirée de ce mercredi 31 mars. Le 25 mars, le ministre de la Santé avait bien insisté : "Nous ne fermerons [les écoles] qu'en dernière nécessité".