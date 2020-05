Coronavirus : si les règles sanitaires ne peuvent s'appliquer, les écoles azuréennes ne rouvriront pas

Le rectorat de l'Académie de Nice discute avec les collectivités locales pour organiser la réouverture des écoles maternelles et primaires à partir du 12 mai, et des collèges à compter du 18 mai. Encore beaucoup d'incertitudes et un protocole sanitaire strict à mettre en œuvre.

Comment va s'organiser la reprise de l'école, prévue le 12 mai pour les élèves de maternelle et de primaire, à partir du 18 mai au collège ?Le protocole sanitaire à mettre en œuvre est désormais connu concernant l’accueil des élèves (prise de température par les parents, lavages de mains fréquents...), l'aménagement des salles de classe (15 élèves maximum avec 4 mètres carrés si possible par élève) la cantine, la récréation (pas de jeux de ballon ou d'échanges d'objets) ou encore le nettoyage et la désinfection des locaux. Des règles d’hygiène strictes qui semblent pour certaines irréalisables, même si elles sont préconisées par le Conseil scientifique

Une reprise trop précipitée

Dans les Alpes-Maritimes, à ce jour, on ignore encore combien d'établissements rouvriront. Le rectorat est en discussion avec les collectivités locales pour appliquer ce protocole sanitaire : "Les établissements qui ne pourront pas appliquer les règles ne rouvriront pas" prévient l'Académie de Nice.

Et c'est bien normal, pour Fabienne Langoureau du syndicat SNES-FSU, premier syndicat de professeurs du secondaire : "On a eu une réunion ce lundi avec le recteur d'académie et peu de réponses à nos questions."

"Si toutes les mesures sanitaires ne peuvent s'appliquer, notre syndicat a appelé à ce que les établissements n'ouvrent pas." (Fabienne Langoureau du syndicat SNES-FSU)

Concernant les masques, les gels, les lingettes désinfectantes, "c'est en cours d'acheminement dans les établissements", a répondu le recteur selon Fabienne Langoureau. "Nous n'avons pas eu de précision sur la situation des personnels fragiles ou des enfants à risque, ni sur la tenue des examens de fin d'année. À la question de la continuité pédagogique et du partage entre l'enseignement à distance et le présentiel, on nous a répondu que l'Éducation nationale réfléchissait à des fiches pédagogiques." Pour le SNES-FSU cette réouverture des établissements scolaires est précipitée. Il faudrait embaucher des agents territoriaux supplémentaires pour le nettoyage et la désinfection des locaux.

Les parents d'élèves sceptiques et angoissés

Laetitia Siccardi, la présidente de la FCPE 06, la principale fédération de parents d'élèves, a encore beaucoup de questions en suspens. Elle parle d'un retour à l'école "irréaliste et irresponsable". Le gouvernement décharge sa responsabilité sur les maires, les personnels de l'Éducation nationale et les parents, selon elle. La FCPE se dit favorable à une reprise en septembre, le temps de bien organiser les choses, avec en attendant une continuité pédagogique à distance.

"On peut se dire que ça ferait du bien aux enfants de reprendre contact avec la maîtresse et les camarades, mais on a aucune garantie sur le fait que l'enfant retrouvera son professeur habituel, et le contact physique avec d'autres enfants sera prohibé. En maternelle, ils interdisent l'accès aux jeux collectifs dans la cour de récréation."

Laetitia Siccardi trouve malsain qu'on explique aux tous petits "qu'ils ne doivent plus ramasser le crayon d'un camarade qui est tombé par terre, par exemple. On leur fait ainsi comprendre que l'autre est un danger."

Pour la présidente de la FCPE se pose aussi la question des points d'eau pour le lavage des mains, insuffisants dans de nombreux établissements. Les écoles qui pourront rouvrir sont celles qui ont le plus d'espace et des personnels en nombre. Pour les élèves qui restent chez eux, comment les cours à distance seront-ils maintenus, y aura-t-il des enseignants dédiés à ces cours ? Des questions auxquelles les parents attendent des réponses.

À Nice, le maire Christian Estrosi dira mercredi s'il est favorable ou non à la réouverture des établissements scolaires. Les maires de Contes, Vallauris ou encore Villeneuve-Loubet y sont eux défavorables.