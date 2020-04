Coronavirus : Sofian, lycéen en terminale à Orléans, se dit "mitigé" après les annonces sur le bac

Cette fois, c'est sûr : le baccalauréat version 2020 ne sera pas comme les autres. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, l'a annoncé hier, il n'y aura pas d'épreuves écrites en juin, le bac sera attribué sur la base du contrôle continu et de l'assiduité, y compris lors de la reprise des cours, si elle a lieu, jusqu'au 4 juillet. Seuls les oraux de rattrapage sont, à ce stade, maintenus en juillet.

Je ne m'étais pas donné à fond lors des 2 premiers trimestres..."

Pour des raisons d'équité ente les candidats, les résultats obtenus lors de la période de confinement ne seront pas pris en compte et des jurys d'examen veilleront à l'harmonisation des notations pour corriger les disparités entre établissements. Comment ces annonces ont-elles été accueillies par les lycéens ? Sofian Mahbaz, 17 ans, élève de terminale ES (Economie et social) au lycée Pothier à Orléans, nous livre ses réflexions.

"Honnêtement, explique-t-il, ma réaction est plutôt mitigée. On prépare des épreuves depuis des mois, certains élèves peuvent se sentir lésés, dont moi ! Parce que je ne me suis pas donné "au maximum" les deux premiers trimestres, même si mes résultats ont été respectables : comme beaucoup d'élèves, je misais sur les épreuves finales pour avoir une mention, et là les règles du jeu sont changées à la dernière minute."

Le contrôle continu sera très inégalitaire en fonction de la réputation des lycées"

Sofian craint surtout que ce contrôle continu soit au final "très inégalitaire" : "Même avec les commissions d'harmonisation, même avec la non prise en compte des notes pendant la période de confinement, il y aura tout le jeu de la réputation des établissements et des notations qui sont propres aux enseignants. Les notes d'un certain établissement compteront moins que celles d'un établissement moins réputé..."

S'ajoute à cela la peur d'un bac "au rabais" : "On a l'exemple du bac qui a suivi mai 68, rappelle Sofian, l'examen n'avait eu lieu qu'à l'oral et en une seule journée, et c'est resté dans l'histoire comme un bac "donné" aux candidats. Le risque, c'est que ce bac 2020 ne vaille pas grand chose sur le marché du travail et pour les études supérieures." Le jeune homme aurait préféré, à titre personnel un report du bac en juillet.

Son interview est à écouter ici :