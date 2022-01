Coronavirus : Stabilisation des hospitalisations dans le Gard et en Lozère

Comme tous les mardis et vendredis l'ARS Occitanie publie le bulletin sur l'épidémie de Covid-19. Dans le Gard et en Lozère on observe une quasi stabilité des hospitalisations.

1445 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans la région Occitanie : le taux d'incidence poursuit sa fulgurante ascension. En revanche les hospitalisations Gard et en Lozère reste stables. Avec 264 hospitalisations dans le Gard soit deux de plus que vendredi, et 68 malades en réanimation contre 64 il y a quatre jours. En Lozère, aussi les chiffres évoluent très peu avec dix hospitalisations contre neuf vendredi et une personne en réanimation.