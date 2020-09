Coronavirus : tous les cours de l'Ecole des Mines de Saint-Étienne à distance pendant une semaine

Une quarantaine d'élèves de l'Ecole des Mines de Saint-Étienne (sur plus de 2000) sont toujours à l'isolement ce jeudi, puisque depuis la fin août, 52 cas de coronavirus ont été recensés parmi les inscrits à la grande école stéphanoise d'ingénieurs. Pour permettre à tous de poursuivre leur formation, et pour protéger également tous les élèves et le personnel, la direction de l'Ecole des Mines de Saint-Étienne annonce ce jeudi que tous les cours prévus sont donnés à distance à compter de ce jour et jusqu'au 25 septembre.

Plus d'informations à venir.