Coronavirus: trois classes de l'école maternelle de Fenouillet fermées

Un cas de Covid-19 a été détecté à l'école maternelle du Ramier ce mercredi, une petite fille immédiatement placée à l'isolement tout comme l'ensemble de sa classe. La mairie de Fenouillet, en accord avec les autorités sanitaires et l'ARS a donc appliqué le protocole sanitaire à la règle. La mairie a rendu la décision publique dans un communiqué paru sur Facebook.

Deux autres classes de maternelle sont aussi fermées, leurs élèves mis en quatorzaine du fait qu'ils avaient les mêmes temps de récréation que la classe de la petite fille testée positive. Au total donc, trois classes suspendues jusqu'à nouvel ordre, mais aussi une quatorzaine pour une partie du personnel ainsi que pour la directrice de l'école maternelle du Ramier.

Tous les locaux de l'école sont actuellement en cours de nettoyage. La mairie l'assure dans son communiqué, la continuité pédagogique sera tout de même assurée à distance pour tous les élèves mis à l'isolement. Pour les autres élèves, l'accueil et les journées en classe restent les mêmes. Sur les cinq classes que compte l'école maternelle du Ramier, deux restent donc encore ouvertes.

Difficile à mettre en place

Thierry Duhamel, le maire de Fenouillet, ne cache pas non plus les difficultés pour mettre toutes les mesures en place. "C'est lourd comme dispositif, on essaie de gérer au mieux". L'autre problème selon le maire, "c'est que ces enfants isolés ont forcément des frères et soeurs qui sont dans d'autres classes... Et malgré tout, on nous dit que l'école est obligatoire. Il faut donc les accueillir, mais on aura forcément toujours cette suspicion".

Thierry Duhamel craint donc que d'autres cas de Covid soient détectés à l'école dans les jours qui viennent. Déjà en mai dernier, une autre école de Fenouillet avait eu une ATSEM testée positive alors que l'établissement accueillait des enfants du personnel soignant.