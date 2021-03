Coronavirus : un collectif de parents sarthois veut déposer un recours contre le port du masque à l'école

Ils ne veulent plus qu'on impose le masque à leur enfant à l'école élémentaire ! Plusieurs collectifs de parents d'élèves, regroupés sous la bannière du collectif Enfance et libertés, ont décidé de déposer un recours devant le Conseil d'Etat. Ils souhaitent attaquer le dernier texte qui fixe les règles de lutte contre le coronavirus à l'école. Parmi les collectifs participants, celui des Parents atterrés, un collectif sarthois qui s'est créé au départ pour lutter contre les fermetures de classes dans le département.

De lourdes conséquences sur les enfants ?

Les parents d'élèves du collectif Parents atterrés estiment que le port du masque a de lourdes conséquences sur leurs enfants. "Nathanaël a changé de classe à la rentrée de novembre, du CP au CE1. Il y a quelques semaines, il nous a dit : 'Je n'ai jamais vu le visage de mes copains et de mon enseignant'", raconte Nicolas Landy, coordinateur du collectif. Il trouve aussi son fils de 7 ans "plus fatigué" depuis qu'il porte le masque.

Selon lui, les enfants ne sont pas très contagieux : il n'y aurait donc pas d'avantages à leur faire porter le masque, alors qu'au contraire il juge les effets négatifs bien plus importants. "On arrive à des situations où l'école dit aux parents de choisir entre la santé de leurs enfants et leur instruction à l'école. ce n'est pas acceptable", s'agace le parent d'élèves.

Des solutions pour alléger le protocole

Faire porter le masque à des enfants n'est pas pratique pour faire classe, reconnaît Julien Cristofoli, qui affirme bien volontiers que ce n'est pas par plaisir qu'il respecte cette mesure. "Enlever les masques, on est tous prêts à le faire le plus vite possible !", témoigne-t-il. Mais le co-secrétaire du syndicat d'enseignants Snuipp estime qu'il ne faut pas négliger le risque de contaminations à l'école : "La question est : est-ce qu'on est sûrs des conséquences à court, moyen et long terme ? Pour l'instant, les informations que nous avons avec les variants nous laissent dire qu'il serait urgent de voir comment on pourrait faire mieux pour alléger ou améliorer le protocole." Le syndicat réclame par exemple l'installation de capteurs de CO2 dans les classes, afin de mesurer la qualité de l'air ambiant et d'aérer les salles au moment le plus approprié.