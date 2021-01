Coronavirus : un dépistage organisé au lycée Pergaud de Besançon après une hausse des cas

Une campagne de dépistage sera organisée ce mercredi 3 février au lycée Pergaud de Besançon, pour les personnels et élèves de Terminale, après plusieurs cas déclarés de coronavirus.

Un dépistage contre le coronavirus est prévu au lycée Pergaud de Besançon, le mercredi 3 février, pour les personnels et les élèves de Terminale. Cette campagne est organisée par l'Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS), en lien avec le lycée, et se basera sur le volontariat. Chaque volontaire pourra passer un test PCR, dans un laboratoire mobile déployé au sein de l'établissement, selon le Rectorat de l'Académie de Besançon.

15 cas recensés dans le lycée

Ce dépistage est organisé à cause d'une augmentation du nombre de cas de covid-19 dans ce lycée : 15 cas recensés au total, dont quatre cas parmi les enseignants. Deux classes de Terminale sont actuellement fermées. Dans l'une d'entre elles, trois élèves sont contaminés par le coronavirus. Dans l'autre, il y a un cas déclaré mais l'identification des cas contact est difficile, à cause de confusions dans les déclarations des élèves. Cette seconde classe a donc fermé par précaution, et les cours sont organisés à distance.

Le lycée Pergaud est le plus gros lycée de l'Académie de Besançon, avec environ 2.500 élèves et près de 200 enseignants.

