Coronavirus : un fonds de solidarité de 100.000 euros pour les étudiants de la BSB à Dijon

La Fondation BSB (Burgundy School of Business) débloque un fonds de solidarité à hauteur de 100.000 euros, qui va permettre de financer des bourses « coup de pouce » pour des étudiants particulièrement touchés par la crise.

Des étudiants doublement pénalisés

« Un bon nombre de nos étudiants vit dans des situations financières très précaires, exacerbées notamment dans le contexte lié au Covid-19 », explique Sophie Pouchet-Pellerin, la responsable de la Fondation BSB.

"Beaucoup subissent par ricochet les effets dévastateurs sur les budgets des familles"

« Certains ont pu subir une suspension ou une rupture de stage, ce qui signifie une fin des gratifications, d’autres ont dû débourser des sommes imprévues pour des billets d’avion afin de revenir en France lorsqu’ils étaient à l’international, en stage ou en échange. Enfin, beaucoup subissent par ricochet les effets dévastateurs du Covid-19 sur les budgets des familles – par le biais du chômage partiel ou de fermetures d’entreprises par exemple – qui sont les premiers supports financiers de nos étudiants. »

Un dépôt de dossier nécessaire

Ce sont ainsi de 30 à 40 bourses « coup de pouce » d’un montant maximum de 5.000€ qui vont être octroyées. Leur montant varie en fonction de la situation personnelle de l’étudiant. Chacun est invité à déposer un dossier d’ici au 5 mai, quel que soit le programme suivi et sa nationalité, qu’il soit boursier de l’Etat Français ou non. Seules deux conditions sont à respecter : n’être jamais passé en Conseil de discipline à BSB et n’avoir jamais reçu d’autres bourses de la part de l’Ecole.

« Ces bourses sont vitales pour les étudiants de BSB », précise Bruno Duchesne, le président de la Fondation BSB et Directeur Général de la Banque Populaire Bourgogne – Franche-Comté, qui ajoute « Notre devoir est d’accompagner ces jeunes talents à vivre leur scolarité dans les meilleures conditions."