Coronavirus : un numéro de téléphone pour les collégiens en difficulté dans les Alpes-Maritimes

Le département des Alpes-Maritimes annonce ce mercredi l'ouverture d'une plateforme téléphonique pour aider les parents et les collégiens qui rencontrent des difficultés avec le matériel informatique lors des devoirs scolaires.

Les élèves sont priés de suivre les cours de chez eux depuis plus de deux semaines dans les Alpes-Maritimes.

Depuis plus de deux semaines, tous les établissements scolaires sont fermés et les élèves priés de suivre leurs cours à distance en se connectant notamment sur leur ENT (Espace Numérique de Travail) grâce à des tablettes que certains ont encore du mal à apprivoiser. Dans les Alpes-Maritimes, le département annonce ce mercredi l'ouverture d'une plateforme téléphonique pour aider les parents et les collégiens qui rencontrent des difficultés avec ce matériel lors des devoirs.

04.89.04.24.00 du lundi au vendredi

Cette plateforme est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h puis de 13h à 16h30 et joignable au 04.89.04.24.00. C'est un technicien qui est au bout du fil pour répondre à vos questions. Pour rappel, les familles qui ne disposent pas du matériel nécessaire à la maison peuvent obtenir un prêt du collège où est scolarisé l'enfant ou d'un autre établissement.