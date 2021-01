Cantine, activités sportives, tests : un protocole sanitaire renforcé pour "éviter les fermetures d'écoles"

"C'est essentiel de maintenir les écoles ouvertes car il y a des conséquences psychologiques, sanitaire et éducatives", a plaidé le ministre de l'Education nationale ce jeudi lors du point-presse hebdomadaire sur les mesures sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus. Jean-Michel Blanquer a détaillé les différentes mesures qui vont entrer en action, notamment une stratégie de dépistage massif dans les écoles, jusque là épargnées.

Dépistage massif dans les écoles pour les enfants dès l'âge de six ans

En déplacement à Metz ce jeudi, Olivier Véran avait déjà dévoilé la nouvelle stratégie du gouvernement. Il envisage de "dépister jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois". Il précise que ces tests concerneront les enfants dès "l'âge de 6 ans, partout là où ça fait sens". "Notre stratégie de test prend un nouveau tournant avec dès le mois de janvier. (...) Chaque fois qu'il y aura trois cas, une équipe de dépistage pourra venir sur place" a détaillé Jean-Michel Blanquer. Jean Castex assure "tout faire pour éviter" la fermeture des écoles d'où le renforcement du protocole sanitaire, notamment dans les cantines scolaires.

Renforcement du protocole sanitaire dans les écoles

Dans le quotidien des élèves, les mesures sanitaires seront renforcées. Pour la cantine, il n'y aura pas de brassage possible entre les classes à l'école primaire. Les élèves d'une même classe mangeront à la même heure, à la même table. Les activités physiques et sportives scolaires et extrascolaires en intérieur sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. "Les cours d'EPS sont modifiés. Toutes les pratiques d'intérieur sont suspendues en milieu scolaire et extrascolaire", a également indiqué le ministre de l'Education nationale.

Dans les lycées, le fonctionnement hybride prolongé au-delà du 20 janvier

L'enseignement "hybride" mis en place dans les lycées au retour des vacances de la Toussaint avec une alternance entre les cours en présentiels et en visioconférence va se poursuivre "au-delà du 20 janvier" a annoncé Jean-Michel Blanquer. "Depuis début novembre, les lycées sont dans ce mode de fonctionnement. Dans le contexte actuel, nous considérons que ce mode hybride est efficace. Notre recommandation est que les élèves de terminales soient le plus possible dans leur établissement."