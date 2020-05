Coronavirus : un questionnaire pour les parents à Vauvert avant de rouvrir les écoles

C’est l’une des principales nouveautés à compter du 11 mai prochain, date du début du déconfinementprogressif : la réouverture des écoles. Sur la base du volontariat, les familles pourront faire le choix de scolariser ou non leurs enfants. A Vauvert (Gard), la commune a réuni en visio conférence en fin de semaine les 8 directeurs d’écoles dont elle a la charge mais aussi les services périscolaires et de restauration scolaire.

Les directeurs d’école ont élaboré, en concertation avec la municipalité, un court questionnaire, diffusé sur l’ENT, l’environnement numérique de travail. C’est l’espace numérique qui sert de lien entre enseignants et parents. Ces questionnaires doivent permettre de recenser les souhaits de chacun et d’en évaluer les conséquences pour la Ville.

« Ce que je regrette, comme la plupart de mes collègues maires, c’est que l’État nous impose ce délai si contraint et nous considère comme des sous-traitants et non comme de véritables partenaires sans nous donner réellement les moyens de ses ambitions.» Jean Denat, maire de Vauvert et Conseiller régional