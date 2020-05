Coronavirus : un retour à l'école entre impatience et appréhension

80% des écoles rouvrent cette semaine dans les Alpes-Maritimes. Le protocole sanitaire est strict avec de nombreuses règles et gestes barrières à respecter. Parents et enfants balancent entre envie de retrouver une éducation normale et crainte d'une contamination.

C'est la rentrée ce mardi matin dans de nombreuses écoles du département, les 154 écoles de Nice rouvrent leurs portes aux élèves, accueillis en nombre restreint (maximum 15 élèves en fonction de la surface de la classe). Dans certaines villes comme Cannes ou Le Cannet, on accueille les élèves de la grande section au CM2, les petites et moyennes sections seront éventuellement scolarisés à partir du 25 mai.

Le protocole sanitaire est strict et contraignant à mettre en oeuvre dans les établissements scolaires et dans certaines communes, la reprise se fera plus tard, le 18 mai par exemple à Villeneuve-Loubet, où les écoles maternelles resteront fermées. Les entrées et sorties d'école seront échelonnées à différents horaires, avec un marquage au sol devant les portails pour respecter la distanciation sociale.

"Les devoirs à la maison, ce n'est plus possible"

Pascale est assistante maternelle à Saint-Blaise, au sud de Levens, et doit reprendre le travail. Son fils, élève en CM2 reprend donc le chemin de l'école : "retrouver la vie d'avant c'est aussi retourner à l'école. On a fait les devoirs à la maison, c'était parfois compliqué, avec la reprise de mon travail, je ne pourrais plus être derrière lui, et je n'ai peut-être pas les bonnes méthodes." Lorry son fils se dit plutôt content de retourner à l'école : "ce sera plus simple pour les cours, je sais qu'il y aura des règles et des distances à respecter. D'habitude je joue au foot pendant la récréation, je ne pourrais sûrement pas cette fois."Lorry est très peu sorti pendant le confinement, il va retrouver un peu de vie sociale, sa mère ne s'inquiète pas trop : "ce ne sera peut-être pas très drôle pour eux, une organisation un peu militaire, des sandwichs à midi, mais c'est une petite école et ils ne seront pas nombreux en classe. En temps normal ils sont 25 dans une classe à double niveau."

"Je crains une atmosphère anxiogène"

Régis est père de trois filles, dont deux reprennent le chemin de l'école ce mardi à Vence, l'une au CP, l'autre scolarisée en CM2. "Je dois reprendre le travail, ma femme est en télétravail et ça ne permet pas forcément de faire l'école à la maison correctement. Je dirais que je ne suis pas excessivement inquiet, mais pas rassuré non plus." Régis décrit les nouvelles mesures de précaution mises en place dans le cadre du protocole sanitaire : "on doit prendre la température des enfants avant de les envoyer à l'école, au-dessus de 37,8°C, ils restent à la maison. Les enseignants porteront des masques, on a demandé aux enfants d'avoir une gourde, leur propre paquet de mouchoirs, ils ne doivent rien se prêter. Il n'y aura pas de jeu de ballon pendant la récré." Dans l'une des deux écoles, il n'y a pas de service restauration le midi, il faut donc récupérer son enfant à 11h50 et le ramener à 14h.

J'ai un peu peur qu'ils évoluent dans une atmosphère anxiogène, avec le minimum de contact, mais mes filles sont contentes de revoir leurs copines, et les enfants porteront peut-être moins d'attention à tout cela.

En classe ou en télétravail : les profs ont le choix

La sécurité des enfants, de leurs familles, des enseignants et des agents de la ville est une préoccupation des municipalités et de l'Education nationale. Les établissements seront nettoyés et désinfectés régulièrement, des tests de dépistage ont été pratiqués auprès des agents municipaux et des enseignants volontaires. Le port du masque est obligatoire pour les adultes. Dans chaque école, du gel hydroalcoolique doit être à disposition, du savon.

Certains professeurs sont présents ce mardi matin en classe, d'autres poursuivent le travail pédagogique à distance. C'est le cas d' Audrey, professeure des écoles et directrice d'école à Nice : "On nous a proposé de rester en télétravail pour des raisons de santé, de fragilité d'un proche ou pour garder nos enfants." Audrey va partager son temps entre gestion de sa classe de petite section à distance et le suivi de la direction de l'école.

Je suis derrière l'ordinateur pour suivre les réunions avec les enseignants ou la hiérarchie et en fin de journée ou le mercredi et les week-ends, le prépare le programme pour mes élèves. La continuité pédagogique en petite section ça demande de la créativité, de l'imagination. J'envoie des idées d'activités aux parents avec le matériel disponible à la maison, ils travaillent des compétences qu'on aborderait en classe.

Selon le SNUIPP FSU, premier syndicat d'enseignants du primaire dans les Alpes-Maritimes, parmi les professeurs en télétravail, 5 % le sont pour des raisons de santé, près de 30 %, comme Audrey, pour garder leurs enfants à la maison.