Coronavirus et école : des médecins submergés et des parents désemparés en cas d'enfant malade

Pas besoin de certificat médical ou d'un écrit du médecin pour pouvoir remettre son enfant à l'école si son test Covid est négatif ou si les symptômes ne sont finalement pas ceux du virus. La mise au point faite par l'Education nationale cette semaine était réclamée par l'Ordre des médecins. 15 jours seulement après la rentrée, de nombreux professionnels de santé se disent submergés par les demandes de parents d’enfants refoulés de l'école à cause d'une fièvre ou d'un nez qui coule.

"Le dimanche, nous avons un médecin de garde qui fait de la régulation par téléphone", témoigne le Dr Luc Dequesnel, médecin généraliste en Mayenne et président du syndicat Les Généralistes-CSMF. "Entre 8h - 20h, nous avons en temps normal 9 à 10 appels par heure en moyenne. Le 13 septembre, nous en avons reçu 30 par heure. C’est très clairement lié à la reprise de l’école. Le standard est saturé d'appels de parents inquiets, en quête d'informations."

Un ressenti partagé par le Dr Florence Zemour, qui exerce à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) depuis 11 ans. "C'est très compliqué depuis la rentrée, il y a une fébrilité dans les établissements scolaires, dans les crèches et aussi au niveau des employeurs. On se retrouve avec beaucoup de consultations d'urgence pour des motifs qui, d'habitude, ne demandent pas de consultations, comme la toux, une petite fièvre ou le nez qui coule", raconte ce médecin qui a "l'impression que tout le monde cède à la panique" et s'inquiète : " À ce rythme-là, si on est trop sollicités pour de simples rhino-pharyngites, on va avoir moins de temps pour soigner d'autres pathologies ".

On m'a appelée, harcelée. Certains ont été jusqu'à téléphoner à mon médecin généraliste

Dans les écoles fermées pour cause de Covid-19, la "panique" poussent même certains à se livrer à une forme de chasse aux sorcières. La fillette de Valérie, âgée de 8 ans, en a fait les frais. "Cela a pris une ampleur terrible, des gens voulaient absolument savoir qui était l'enfant malade, pourquoi... on m'a appelée, harcelée. Certains ont été jusqu'à téléphoner à mon médecin généraliste pour savoir si c'était bien mon enfant qui était malade."

Certains établissements scolaires, qui redoutent des contaminations massives dans les classes, ont aussi leur responsabilité dans le chaos ambiant selon le Dr Luc Dequesnel : "J'en connais un qui a même fait signer un papier aux parents leur demandant de s’engager à ne pas mettre leur enfant à l’école en cas de nez qui coule. On marche sur la tête", estime-t-il d'autant qu'il ne s'agit pas de l'un des symptômes qui justifient l'isolement d'un élève, selon le protocole ministériel. Pour le Dr Axelle Nabos, médecin généraliste au Chesnay (Yvelines), la distribution de "tests salivaires, qu'on peut faire directement au cabinet et qui permettent d'obtenir le résultat en 15 ou 20 minutes", serait un premier pas pour soulager les médecins. "Nous ne pouvons pas en une seule consultation certifier qu'un enfant a, ou n'a pas le Covid-19. Cela ne sert à rien de demander ces certificats, qui sont infaisables."

Cas par cas et adaptations locales

Comme le mentionnent les fiches précisant les procédures à suivre en cas de suspicion ou de confirmation de Covid-19 dans une école, un collège ou un lycée envoyées par l'Éducation nationale aux directeurs d'école et chefs d'établissement, une simple attestation des parents est nécessaire pour que l'enfant reprenne les cours. En théorie donc, la marche à suivre est claire. Les chefs d’établissement et directeurs doivent prévenir leur hiérarchie lorsqu’un cas est confirmé. L’académie prend alors contact avec l'Agence régionale de santé (ARS) qui mène une enquête sur la base de listes de "cas contacts" établies par les établissements, et décide, au besoin, de faire tester et d'isoler une ou plusieurs personnes. Ces dernières ne peuvent réintégrer l’école ou l’établissement "que si leur test, réalisé 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé, est négatif." À partir de trois cas confirmés, la fermeture de classes ou d'écoles peut-être décidée, en concertation avec la préfecture.

Des interprétations 'girondines' des consignes

Mais en pratique, "il y a des interprétations 'girondines', locales, au cas par cas", reconnait Pierre Favre, directeur d'école à Neuville-sur-Ain et vice-président du Syndicat National des Écoles (SNE). "Dans le nord par exemple, la direction de l'académie a envoyé la consigne suivante : même si les 7 jours sont passés, si vous n'avez pas une attestation écrite du médecin indiquant que l'enfant est négatif au Covid-19, vous ne le reprenez pas."

Autre illustration : dans le collège de Quentin*, professeur d'Histoire-Géographie à Paris, une classe de quatrième a été fermée après la confirmation de deux cas Covid et non trois. Comme l'exige les consignes du ministère, la "continuité pédagogique" est assurée grâce à Internet "mais ce climat d'incertitudes et d'instabilité" inquiète cet enseignant. "Les élèves ont en permanence une épée de Damoclès au-dessus de la tête, du jour au lendemain ils peuvent être renvoyés chez eux. Durant le confinement nous avions pris des habitudes et les élèves aussi, ils avaient des repères. Aujourd'hui nous devons faire avancer au même rythme les classes en présentiel et les classes à distance, c'est compliqué. On essaie de faire de notre mieux mais on voit bien que les élèves ont des difficultés et on peine à les aider. Certains avaient déjà décroché au troisième trimestre et ces conditions ne nous permettent pas de les aider comme on le voudrait."

"C'est flou"

C’est aussi le constat que dresse Fabian Estellano, vice-président de la FCPE en Sarthe. Lui regrette qu'il n'existe pas de protocole "écrit, clair, public" pour les élèves isolés chez eux et réclament que "les enseignants soient systématiquement formés au fait qu'ils doivent envoyer les cours dès que l'enfant est absent". Papa d'un collégien identifié comme cas contact dans le Loiret, Frédéric Grün ne décolère pas. "La continuité pédagogique n'est pas véritablement mise en place, quelques enseignants permettent de travailler leurs cours, mais pas tous, en français, en anglais, en histoire-géographie c'est impossible. On n'a pas de matière pour travailler à distance", a-t-il assuré à France Bleu Orléans.

Ce qui est important, c'est de savoir qui est décisionnaire

Une préoccupation supplémentaire pour ces parents, souvent obligés de s'organiser en catastrophe, et qui ne comprennent pas toujours des décisions qui leur semblent arbitraires. C'est le cas de Valérie, dont les deux enfants scolarisés en 6e et en 4e à Clermont-Ferrand attendent de pouvoir retourner au collège. "L’infirmière nous a appelés pour nous expliquer que notre fils, qui est en 4e, avait déjeuné avec un élève testé positif, et ils nous ont demandé de récupérer nos deux enfants" raconte-t-elle. "L'ARS nous a contactés et nous les avons interrogés sur ce qu'il fallait faire avec notre fille, ils nous ont expliqué qu'elle était un cas contact de contact, et qu'il n'y avait aucune raison qu'elle soit privée d'école ; on l'a donc ramenée, le proviseur adjoint a accepté qu'elle réintègre sa classe mais au bout d'une heure l'infirmière nous a demandé de venir la récupérer, au nom du principe de précaution. J'ai rappelé l'ARS qui m'a à nouveau confirmé qu'il n'y avait aucune raison qu'elle ne réintègre pas le collège."

Pour cette mère de famille, "le problème c'est que c'est flou, on a le sentiment que personne ne sait ce qu'il faut faire, que chaque chef d'établissement fait comme il estime qu'il doit faire. Ce qui est important, c'est de savoir qui est décisionnaire en la matière, et pour moi c'est l'ARS."

À ce jour, 81 établissements scolaires et un peu plus de 2.100 classes sont fermés en raison de cas de Covid-19.

* Prénom d'emprunt