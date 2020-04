Coronavirus : une aide exceptionnelle versée à 3.200 familles de collégiens en Seine-Maritime

Pour compenser les surcoûts liés au confinement, le Département de Seine-Maritime annonce ce lundi 20 avril 2020 son intention de verser une aide aux familles de collégiens les plus défavorisées.

La fermeture des internats et des services de restauration des collèges crée des surcoûts financiers pour les familles de collégiens (illustration).

Il s'agit d'une aide exceptionnelle aux familles de collégiens les plus défavorisées. Le Département de Seine-Maritime annonce ce lundi son intention de soutenir les familles bénéficiant de l'Aide aux collégiens pour la restauration et l'internat (ACRI). L'ACRI est une aide financière proposée aux familles de collégiens, scolarisés dans des établissements publics ou privés, se situant dans la tranche de barème la plus faible. Cette participation prend en charge jusqu’à 90% du montant plafonné de leur facture trimestrielle de demi-pension ou d’internat.

3.200 familles concernées

Dès la fin de la semaine, explique le Département, une aide exceptionnelle représentant deux mois d’ACRI, sera versée aux 3.200 familles bénéficiaires du taux de 90%. La décision d'aider ces familles a été prise car la fermeture des services de restauration et d'internat des collèges implique des surcoûts financiers pour les familles. Cette aide départementale viendra en complémentarité de l’aide annoncée par l’État à destination des familles les plus défavorisées. Chaque famille concernée a été prévenue par courrier vendredi dernier, le 17 avril, et tous les chefs d’établissement du département.