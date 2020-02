Coronavirus : une enseignante en quarantaine et des voyages scolaires annulés dans le Morbihan

Une prof en quarantaine et trois voyages scolaires au moins annulés dans le Morbihan. Conséquence du coronavirus qui sévit dans le nord de l'Italie et dont le bilan a grimpé à 11 morts et 322 malades.

Pour éviter la propagation du virus, le ministère de la santé recommande aux établissements de reporter les voyages scolaires vers l'Italie du nord (notamment Lombardie et Vénétie).

14 jours de quarantaine pour une enseignante

Plusieurs établissements sont concernés en Bretagne, notamment dans le Morbihan. Trois établissements privés notamment ont annulé des voyages prévus à Rome, la semaine prochaine : le lycée La Mennais de Ploërmel, le lycée Saint-François Xavier de Vannes et le collège Saint-Aubin à Languidic.

Par ailleurs, une enseignante du département qui revient d'un voyage familial en Lombardie va rester en quarantaine pendant 14 jours, comme le recommande l'Education nationale pour tous les enseignants et élèves qui reviennent d'une zone à risque.