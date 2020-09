Coronavirus : une rentrée très particulière pour les nouveaux étudiants à l'université de Tours

Les couloirs étaient restés vides depuis le mois de mars mais cette semaine ça y est, ils retrouvent de nouveau le pas pressés des professeurs et des étudiants. L'université de Tours rouvre ses portes au public pour cette semaine de pré-rentrée voire de reprise déjà pour certains cursus et elle n'échappe pas au protocole sanitaire : masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l'entrée puis le plus régulièrement possible, sens de circulation et distanciation.

Des professeurs visibles par écran interposé

Ce n'est pas une surprise pour les étudiants mais ce n'est pas évident à vivre pour autant, notamment pour ceux qui entament leur première année à l'université. Le respect de la distanciation est l'un des principaux défis dans des amphithéâtres souvent surchargés et la solution est plutôt déstabilisation confie Romain : "On était répartis dans plusieurs amphithéâtres et il n'y avait qu'une seule salle où il y avait des professeurs. Pour nous, c'était projeté sur un mur, les professeurs parlaient avec écran interposé. C'est particulier !"

Éloignés les uns des autres et masqués, c'est nécessaire mais difficile pour faire connaissance avec l'ensemble de la promo regrette Marina : "Déjà qu'on ne connaît personne, c'est un peu compliqué, on ne voit même pas le visage des gens, c'est un petit peu spécial comme ambiance." Elle démarre une licence d'espagnol, ce qui ajoute un défi supplémentaire à cette rentrée : "parfois on a un peu du mal à comprendre, surtout nous en espagnol, les profs parlent en espagnol avec le masque, c'est un peu compliqué."

Le risque des cours à distance

Malgré ces circonstances inhabituelles, venir dans les locaux de l'université est très précieux pour Louise : "Le contact humain fait plaisir et fait du bien, avoir un cadre avec des enseignants physiquement présents !" Mais l'inquiétude sur le fait que ça ne dure pas très longtemps est bien présente : "Il y a beaucoup d'incertitudes quant à l'année qu'on va passer. On ne sait pas si ça va être en télétravail ou beaucoup de sur place. Pour l'instant, le présentiel est mis en avant mais ... les portes sont ouvertes à tout."

Les étudiants sont prévenus : au moindre cas de coronavirus, ils risquent très vite de retourner suivre leurs cours depuis chez eux.