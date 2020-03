Coronavirus : une plateforme pour répondre aux étudiants et leurs familles

L'université de Bourgogne est fermée depuis plus d'une semaine comme partout en France, pour cause de coronavirus. Face aux interrogations et inquiétudes des étudiants et de leurs familles, l'UNEF aidée d'autres associations étudiantes a mis en place une plateforme pour leur répondre.

Depuis maintenant plus d’une semaine, tous les établissements scolaires et universitaires sont fermés pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Avec les mesures de confinement mises en place dans la foulée, les étudiants et leurs familles sont parfois un peu perdus et se posent beaucoup de questions. A Dijon, pas moins de 30.000 étudiants étaient inscrits en début d'année sur le campus, dont quelques 2800 étudiants étrangers. C'est pour les aider et les accompagner que L'UNEF a mis en place depuis ce vendredi 20 mars, avec l'aide d'autres organisations (UNL, PLUS et FCPE) , la plateforme Covid 19 SOS éducation, pour répondre à leurs questions.

Des bénévoles au bout du fil

Au bout du fil ce sont des volontaires des différentes associations étudiantes et des parents d'élève qui leur répondront. Tant sur les démarches administratives que sur les questions de santé qui peuvent se poser, en rappelant les recommandations données par le gouvernement et les gestes barrières ou encore le respect des mesures de confinement.

Pour contacter cette plateforme :

pour les étudiants le 01 42 02 25 55 du lundi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 13h à 18h

pour les lycéens le 03 39 29 01 02

pour les parents d'élèves le 01 43 57 16 16 du lundi au vendredi de 10h à 12h.

Vous pouvez aussi contacter l'UNEF sur ses comptes Instagram, Twitter, Facebook ou par mèl : covid19@unef.fr

On en parle demain sur les ondes de France Bleu Bourgogne ce mardi 24 mars 2020 à 8 heures avec notre invité, Arthur Sabatier, le président de l’UNEF Bourgogne.