Corrèze : 15 minutes de lecture par jour dans des collèges de Brive et Tulle

Tout un collège plongé dans le silence en pleine journée... pour lire ! C'est une réalité dans l'établissement Cabanis à Brive où est expérimentée l'opération "silence, on lit !". Depuis le début de cette semaine, le temps se fige tous les jours pendant quinze minutes pour que chacun consacre un quart d'heure à la lecture. "La lecture, c'est au centre de tout" estime le principal du collège, Marc Bartoli. "Savoir lire, c'est être critique. C'est aussi activer des systèmes cognitifs particuliers, des mécanismes de réflexion. La promotion de la lecture, on ne peut pas y renoncer". Et plusieurs vertus semblent déjà s'en dégager.

10 heures, fin de la récréation, 514 élèves foncent dans les classes pour un moment qui se ritualise depuis ce lundi : un moment de lecture plaisir dans un silence absolu. Pour ce faire, chaque cours du matin est grignoté de trois minutes pour permettre ce temps individuel aux élèves, aux profs, et à tous les personnels afin de se plonger dans un roman, une bande dessinée, un manga ou une revue spécialisée avec des articles de fond. Pour certain(e)s, comme Valentine, ça ne change pas grand chose. "Je lis souvent, j'adore ça" chuchotte-t-elle pour ne pas déranger ses camarades de classe. Mais pour d'autres, comme Tom, ça change tout car il ne lit "jamais. Je n'aime pas trop. Et là, je suis obligé". Oui, mais il avoue accrocher au roman qu'il vient de débuter. "C'est l'histoire d'une fille qui a perdu ses parents et qui raconte son passé" explique-t-il, confessant que cela pourrait peut-être lui donner le goût de lire un peu plus souvent. "C'est intéressant de lire" continue le collégien.

"95% à 97% des élèves ont déjà assimilé ce temps et viennent avec leur lecture" poursuit Marc Bartoli, le principal. Il faut dire que le centre de documentation de l'établissement a été dévalisé. "C'est l'occasion de ramener un certain nombre d'élèves vers l'objet livre, qu'ils ont perdu de vue depuis un petit moment" commente Philippe Mathieu, prof de lettres. "Sur trente élèves, en dehors des offres qu'on étudie en cours de français, plus d'une quinzaine ne doit jamais ouvrir un livre d'eux mêmes". Lecture plaisir et curiosité développée... y compris pour le principal. "Comme ils ne se lisent pas dans le sens ordinaire, j'apprends à lire les mangas !" En plus, ce quart d'heure de lecture post récréation semble calmer tout le monde, avant que l'activité normale reprenne son cours.

L'opération est ritualisée à Tulle

Dans un premier temps, l'expérimentation dure deux semaines et pourrait être pérennisée si elle est concluante. C'est déjà le cas depuis novembre au collège Victor Hugo, à Tulle, où il a été décidé de maintenir ces quinze minutes de lecture. "C'est devenu un moment important à 9h40, un rituel" pour l'établissement fait savoir la direction. "Des élèves se sont mis à lire, d'autres sont passés de la bande dessinée au roman, d'autres encore disent le faire chez eux désormais".