Le Regroupement Pédagogique Intercommunal de Davignac, Maussac, Combressol en Corrèze n'existera plus à la prochaine rentrée. Les trois communes ont voté sa dissolution, trente ans après sa création. Sur fond de mésentente entre elles.

Davignac, Maussac, Combressol, Corrèze

Cela dure depuis trente ans : Combressol, Maussac et Davignac ont un RPI, un Regroupement Pédagogique Intercommunal. Les maternelles vont à Combressol qui a une classe, les CP et CE à Maussac qui a deux classes et les CM à l'unique classe de Davignac. Cette année il y a ainsi 52 élèves sur l'ensemble.

Sauver l'école à tout prix". Daniel Caraminot, maire de Davignac

Mais les choses s'enveniment il y a deux ans. L'Inspection académique avait proposé aux trois communes une convention ruralité pour regrouper toutes les classes à Maussac. Ce qu'avaient refusé les deux autres. Puis les communes s'étaient fortement opposées suite à l'annonce de la possible suppression d'une classe. Davignac avait alors voté en conseil municipal le principe que ce poste en moins soit retiré à Maussac puisque la commune en avait deux. Daniel Caraminot, le maire de Davignac, se justifie. Il veut "sauver son école à tout prix". Surtout que la commune y a investi 300 000 euros depuis 2010. Mais Maussac avait pris ombrage de ce vote et la première avait alors décidé de quitter le RPI; les deux autres n'ont pu que suivre.

Les trois écoles fragilisées

Les parents eux sont inquiets. Ils ont créé un collectif pour pousser les communes à trouver une solution. Ils ont surtout peur qu'à terme les trois écoles en pâtissent. "L'ensemble est fragile, explique Gwénaelle Largeau de Combressol. Si des parents ne jouent pas le jeu du local et envoient leurs enfants à Meymac, Egletons ou Ussel, c'est tout l'ensemble qui vole en éclat." De leur côté les maires s'organisent pour la rentrée prochaine. Maussac et Combressol pourraient repartir en RPI toutes les deux. A Davignac le maire a décidé de créer une classe unique. Il aurait déjà potentiellement 14 élèves.