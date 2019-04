Corrèze : la conquête spatiale racontée par le cosmonaute Viktorenko toute la semaine

Quand un cosmonaute russe raconte la conquête spatiale. Aleksandr Viktorenko, qui a passé 489 jours dans l'espace, est présent toute cette semaine en Corrèze auprès d'élèves et donnera une conférence vendredi à Tulle.

Allassac, France

Un cosmonaute raconte la conquête spatiale tout cette semaine en Corrèze. Aleksandr Viktorenko, 72 ans, a répondu favorablement à l'invitation de l'association "amitié droujba 19" pour venir témoigner, lui qui a effectué quatre séjours sur la station MIR entre 1987 et 1994. Il a passé, au total, 489 jours dans l'espace.

489 jours dans l'espace

Programme dense pour le cosmonaute face à des écoliers, collégiens, lycéens et étudiants d'établissements d'Allassac, Brive et Tulle. Ce lundi, il était à Allassac devant des collégiens et donne une conférence en soirée. Une forme de continuité pour l'établissement dont 22 élèves ont pu communiquer avec Thomas Pesquet il y a deux ans quand le Français était à bord de l'ISS.

Cette fois, c'est un cosmonaute en chair et en os qui témoigne. " C'est un peu comme voir un super héros pour moi " avoue Justine, passionnée de conquête spatiale, et assidue de l'atelier conquête spatiale qui se tient tous les vendredis à la pause déjeuner au collège d'Allassac.

Le cosmonaute Viktorenko à Allassac, reportage Copier

" La course à l'espace est relancée " poursuit Loic Bernard-Massias, prof de technologie et très actif pour ces activités pédagogiques. " C'est intéressant de montrer aux élèves, au moment où tout le monde dit que la technologie va supprimer des emplois, qu'elle va au contraire servir à aller encore plus loin pour créer des emplois nouveaux ".

Loic Bernard-Massias : "un vrai engouement pour l'atelier conquête spatiale" Copier

Le cosmonaute Aleksandr Viktorenko donnera une conférence publique vendredi soir à 20h à la salle Marie Laurent, à Tulle.