Corrèze : Plusieurs dizaines de cas de Covid-19 au lycée Edmond Perrier de Tulle

Depuis une semaine, le nombre de cas positifs au Covid-19 explose au Lycée Edmond Perrier de Tulle. 37 cas ont été repérés, ce qui a poussé le syndicat SNES-FSU a alerté l'ARS, et le rectorat en début de semaine par mail. Le syndicat demande des mesures pour protéger élèves et enseignants.

37 cas positifs en une semaine. Un bilan en forte hausse du côté du Lycée Edmond Perrier de Tulle.

Jusqu'ici, les mesures sanitaires étaient très bien respectées, et limitaient l'impact du virus sur le quotidien de l'établissement. Cependant, les cas positifs se multiplient depuis 7 jours et plusieurs centaines d'élèves sont absents chaque jour car considérés comme cas contact.

Face au phénomène, le syndicat SNES-FSU alerte l'Agence Régionale de Santé et l'académie pour que des mesures soient prises pour protéger les 1 058 élèves et le corps enseignant.

"Nous ne blâmons pas la direction et le proviseur, ils sont démunis face à la situation" assure Clément Vernédal, professeur de sciences physiques et représentant syndical.

Du côté, des parents d'élèves, on ne comprend pas non plus la soudaine explosion du nombre de cas. "Tout a pourtant été bien géré depuis le début de la crise" se souvient Claire Lacroix, maman de deux élèves du lycée Edmond Perrier.

La source de contamination de mes enfants est indépendante du lycée

Ses enfants ont eux aussi été testés positifs au coronavirus, mais "la source de contamination est complètement indépendante du lycée".

Le SNES-FSU attend encore un retour des autorités de santé. Une première journée de tests antigénique a déjà eu lieu mardi 23 mars. Plus de 500 personnes ont pu être dépistées.