Corrèze : retour à la semaine de quatre jours pour dix-sept écoles et RPI à la rentrée

Les services de l'Education Nationale en Corrèze viennent de dévoiler, ce mercredi, la liste des communes et regroupements pédagogiques dont les écoles repasseront à la semaine de quatre jours à la prochaine rentrée de septembre.

Dès le mois de septembre, pour la rentrée scolaire 2017-2018, les écoles de dix-sept communes et RPI (regroupements pédagogiques intercommunaux) de Corrèze reviendront au rythme de quatre jours par semaine, contre quatre jours et demi actuellement. Mais l'Inspection Académique, qui vient d'en dévoiler la liste ce mercredi après-midi, n'a pas donné son feu vert à toutes les demandes. Elle avait reçu, au total, vingt-deux réclamations (quatorze communes à titre individuel et dix-huit communes au titre de huit RPI) et a donc retoqué cinq demandes après les avoir "analysées en fonction des critères énoncés : accord du conseil d’école et délibération du conseil municipal pour l’école à titre individuel ; accords des conseils d’écoles et délibérations des conseils municipaux pour les écoles au titre des RPI ; attention particulière aux transports scolaires éventuellement impactés par les communes.

Liste des dix-sept communes et RPI

Onze communes à titre individuel et six RPI passeront donc à la semaine de quatre jours dès ce mois de septembre : Cornil, Corrèze, Cosnac, Cublac, Mansac, Naves, Objat, Sainte-Féréole, Servière le Château, Turenne et Voutezac, mais aussi RPI Aix-St Etienne aux Clos, RPI Ayen-Rosiers de Juillac-Segonzac, RPI Chasteaux-Chartrier Ferrière, RPI Louignac-Perpezac Le Blanc, RPI Lissac sur Couze-St Cernin de Larche, RPI Eygurandes-Merlines