Corrèze : Sophie Cluzel a été séduite par le dispositif d'inclusion des enfants autistes à l'école

Sophie Cluzel était en Corrèze ce jeudi. La secrétaire d'état chargée des Personnes handicapé est venue voir l'acion département en matière d'inclusion des personnes autistes, et en particulier pour les enfants. Elle a ainsi pu se rendre compte à Brive de l'intérêt des classes d'autorégulation.

C'est un parent d'élève qui le dit : "c'est génial". Et la ministre n'a pu qu'acquiescer. Sophie Cluzel, secrétaire État aux Personnes handicapées, dans son tour de France de l'inclusion des autistes, faisait halte en Corrèze ce jeudi pour voir de près ce que le département fait en matière d'accueil des enfants autistes dans les écoles.

Département pilote en la matière la Corrèze a ouvert en 2015 un classe dite d'autorégulation à l'école de Saint-Germain-les-Vergnes. Suivie il y a deux ans par l'école Michel-Peyramaure de Brive où la ministre s'est rendue. Une troisième classe ouvrira l'an prochain à Ussel. Le dispositif comprend également le collège d'Arsonval à Brive.

Des procédures mises en œuvre avec les enseignants

Les classes d'autorégulation permettent aux enfants, scolarisés en milieu ordinaire, de trouver en plus un accompagnement personnalisé. "L'idée est qu'ils arrivent à s'auto-réguler par eux-mêmes avec des stratégies d'accompagnement et des procédures que l'on met en lien avec les enseignants de la classe " explique Caroline Tronque, responsable du dispositif à la Fondation Jacques-Chirac, partenaire de l'Éducation Nationale dans cette opération. Et d'ajouter : "les élèves qui sont accueillis ici ont un regard différent maintenant sur leur handicap".

Ils ont déménagé exprès pour scolariser leur enfant à Brive

C'est la solution" souligne Sophie Cluzel qui n'a pas caché son admiration pour ce dispositif. Pourquoi c'est bien ? C'est parce que c'est l'ensemble de l'école, l'ensemble du collège qui est mobilisé avec des formations pour l'ensemble des enseignants. Et ça ne repose plus sur un seul enseignant, une seule AESH. c'est toute une équipe". Un dispositif à essaimer au maximum conclut la ministre.

Ce que les parents souhaitent ardemment. Charles et sa femme en premier lieu. Faute de moyen d'accueil dans le Puy-de-Dôme où ils résidaient ils ont fait le choix de venir s'installer à Brive pour y scolariser leur petit Sami, "ça a été une chance incroyable pour nous parce que notre enfant a pu aller à l'école comme tous les autres et il a pu devenir et être traité comme un enfant ordinaire"